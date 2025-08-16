Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принёс городу более 10 миллиардов тенге

Қазақ тіліне аудару

Выступление американской певицы Дженнифер Лопес на Центральном стадионе Алматы собрало 27 тысяч зрителей и стало одним из крупнейших культурных событий года, сообщает Lada.kz со ссылкой на городской акимат.

В акимате сообщили, что среди зрителей было около 7 тысяч иностранных гостей из 35 стран мира, включая США, Канаду, Турцию, Японию, Китай и европейские государства.

Стоимость билетов на концерт составляла от 40 до 180 тысяч тенге. По данным акимата, только налоговые поступления от мероприятия достигнут 600 миллионов тенге.

При этом общий экономический эффект оказался значительно выше. Согласно информации Mastercard, иностранные туристы в среднем проводят в Алматы 3,5 дня и тратят порядка 440 долларов в сутки на проживание, питание, транспорт, экскурсии и шопинг. Таким образом, расходы иностранных гостей принесли городу более 5 миллиардов тенге.

Дополнительные доходы получили гостиницы, рестораны, кофейни и транспортные компании. В итоге, по оценке управления туризма, общий финансовый оборот от концерта превысил 10 миллиардов тенге.