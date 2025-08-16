ОСМС расширит доступ к лечению для пациентов после трансплантации органов

Қазақ тіліне аудару

Вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев разъяснил порядок оказания медицинской помощи пациентам после трансплантации, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Freepik.com

Он подробно остановился на вопросах, связанных с проектом приказа, который предусматривает перевод ряда заболеваний, включая состояние после трансплантации, в перечень обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

По словам Нурлыбаева, все гарантии по обеспечению пациентов иммуносупрессивными препаратами, закреплённые в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», сохраняются в полном объёме.

«Объем медицинской помощи, предусмотренный Кодексом, за вами остаётся. Обеспечение иммуносупрессивными препаратами продолжится», – подчеркнул он.

Вице-министр отметил, что изменение порядка финансирования не сократит помощь, а напротив — сделает лечение более доступным.

«В рамках ГОБМП пациенты продолжают получать обеспечение по основному заболеванию, а пакет ОСМС расширяет возможности — даёт доступ к препаратам, необходимым для лечения сопутствующих болезней. Это не замена, а дополнение. Все, кто перенёс трансплантацию органов, будут обеспечены полным объёмом медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение. Государство берёт на себя уплату взносов за льготные категории, чтобы лечение не прерывалось», – пояснил Нурлыбаев.

В Казахстане сегодня насчитывается свыше 3,5 тысячи пациентов после трансплантации, и 99% из них уже имеют статус застрахованных. Для граждан из льготных категорий, а также тех, за кого взносы уплачивает государство или работодатель, доступ к лечению и лекарствам гарантирован.

В завершение встречи вице-министр добавил, что предложения, поступившие от пациентских организаций, будут учтены при доработке проекта приказа. Работа по защите прав пациентов продолжится в тесном взаимодействии с общественными объединениями.