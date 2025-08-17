Дефицит общежитий в Астане и Алматы: более 35 тысяч студентов ищут жилье

Қазақ тіліне аудару

Более 35 тысяч студентов в Казахстане рискуют остаться без мест в общежитиях. Жильё требуется каждому третьему, однако обеспечить смогут лишь двух из трёх. В Министерстве науки и высшего образования обеспокоены ситуацией и предлагают альтернативы — хостелы и гостевые дома. Особенно остро проблема стоит в Алматы и Астане, где сосредоточен наибольший поток студентов, передает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК .

сгенерировано с помощью ИИ

Будущий медик Кайсар Садуов приехал из Талдыкоргана и уже четвёртый год учится в Алматы. Он рассказывает, что общежития вузы предоставляют в основном первокурсникам, поэтому старшекурсникам приходится искать жильё самостоятельно. Кайсар выбрал гостевой дом, где проживание обходится в 60 тысяч тенге в месяц. По его словам, это приемлемая цена: дом расположен недалеко от центра, а до университета можно доехать за 15 минут.

Подобная ситуация складывается у десятков тысяч студентов. Особенно тяжело в Актюбинской области, где жильём обеспечена лишь половина учащихся. Наибольший дефицит фиксируется в Алматы — здесь не хватает порядка 10 тысяч мест. По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, приоритет в заселении остаётся за первокурсниками, но вопрос решается:

«В Алматы мы создали кризисный центр, где студенты, оказавшиеся в трудной ситуации, могут временно переночевать и утром продолжить поиски жилья. Нехватку мест мы компенсируем хостелами».

Хостелы действительно становятся новым домом для студентов. Уже шестой год Ассоль Ахмат сдаёт свой коттедж учащимся: сейчас там живут 25 человек. По её словам, студенты соблюдают строгие правила: самостоятельно готовят и убирают, а к 23:00 обязаны быть дома. За всё время серьёзных инцидентов не было, лишь однажды пришлось выселить жильца за употребление алкоголя.

Экономическую выгоду проживания в хостелах отмечают и риелторы. В Алматы цены на аренду растут ежегодно: однокомнатная квартира без ремонта стоит от 150 тысяч тенге в месяц. Поэтому студентам выгоднее снимать двух- или трёхкомнатное жильё на несколько человек. Некоторые родители даже рассматривают покупку квартиры, ведь за 4–5 лет стоимость аренды может покрыть значительную часть её цены.

В Миннауки заверили, что без крыши над головой студенты не останутся. В крупнейших городах страны работают ситуационные центры, где можно временно переночевать, принять душ и поесть. Однако уже утром место нужно освободить.