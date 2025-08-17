Мать Кайрата Нуртаса представила премиальный шампунь «ГульЗира»

Қазақ тіліне аудару

Мать Кайрата Нуртаса, продюсер Гульзира Айдарбекова, представила собственную линейку косметического продукта — шампуни под брендом «ГульЗира». Лимитированная серия ограничена всего пятью тысячами флаконов и отличается не только формулой, но и уникальным ароматом и символикой. Саму идею она назвала «мечтой длиной в 20 лет», подчеркнув ценность продукта и обратившись к аудитории с надеждой на поддержку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото pixabay.com

Продюсер и мать известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса, Гульзира Айдарбекова, представила новый косметический проект — линию шампуней под брендом «ГульЗира».

По словам Айдарбековой, тираж продукции строго ограничен — будет выпущено только пять тысяч флаконов.

В публикации на своей странице в Instagram она подчеркнула, что этот косметический продукт стал результатом долгого пути.

«Это первый продукт, который я выпускаю за 20 лет. Этот шампунь станет "чудо-продуктом", который окажется только у 5 тыс. человек. Надеюсь на вашу поддержку», — такими словами она обратилась к своей аудитории.

Продюсер также отметила, что шампунь особенный не только с технологической точки зрения, но и благодаря своему запаху и символике.

«Этот шампунь пахнет богатством, моей энергией, воплощением 20-летней мечты. Я подарила миру сына – Кайрата. И этот продукт – отражение высокого качества и ценности», — заявила она.

В то же время реакция подписчиков оказалась неоднозначной. В комментариях появились и критические замечания.

«Лучше бы людям помогала, как человек в маске. Зачем нам ваш богатый шампунь?» — написал один из пользователей.

Другие выразили недовольство акцентом на «богатстве»: