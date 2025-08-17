18+
17.08.2025, 09:11

Китай вытесняет Россию из торговли с Казахстаном

Новости Казахстана 0 2 217

По итогам первого полугодия 2025 года объем внешней торговли Казахстана сократился на 3,1% и составил $65,9 млрд. Основным фактором стало падение экспортных поставок, несмотря на то что экспорт продолжает превышать импорт. Его доля в структуре торговли составила 55,8% ($36,8 млрд), однако показатель снизился на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Внешнеторговый оборот страны снизился

Импорт, напротив, показал рост – объем достиг $29,1 млрд, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Лидеры среди торговых партнеров

Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Казахстана: оборот составил $14,9 млрд, что на 5,9% выше прошлогоднего результата. Россия заняла вторую позицию с $11,9 млрд, однако показатель снизился сразу на 8,9%.

Серьезное сокращение экспорта наблюдается и по ряду других направлений:

  • Италия – $8,2 млрд (-11,7%),

  • Китай – $6,5 млрд (-9,8%),

  • Россия – $3,6 млрд (-20%),

  • Франция – $1,6 млрд (-26%),

  • Греция – $1,3 млрд (-7,7%).

Позитивная динамика в ряде стран

Несмотря на общее падение экспорта, некоторые рынки продемонстрировали рост:

  • Нидерланды – $2,7 млрд (+14%),

  • Турция – $1,6 млрд (+8,8%),

  • Узбекистан – $1,5 млрд (+22,3%).

Основные статьи экспорта

Казахстанские поставки за рубеж в основном формировали:

  • нефть – 52,9%,

  • медь и сплавы – 4,9%,

  • медные руды и концентраты – 3,9%,

  • уран – 3,5%,

  • ферросплавы – 2,9%.

Импорт: рост поставок из Китая и Южной Кореи

Ключевыми импортерами для Казахстана остаются Китай и Россия. При этом Китай увеличил объем поставок на 22,8% до $8,3 млрд, а Россия сократила – $8,3 млрд (-2,3%).

В числе других стран-партнеров:

  • Германия – $1,4 млрд (-0,3%),

  • Южная Корея – $1,1 млрд (+26,9%),

  • США – $1 млрд (-10,9%),

  • Турция – $747,9 млн (-14,2%),

  • Франция – $747,5 млн (-10,8%),

  • Япония – $586,1 млн (-11,3%).

Что завозили в страну

Наиболее востребованными позициями импорта стали:

  • автомобили – 4,4%,

  • лекарственные препараты – 3,4%,

  • кузова для транспорта – 2,4%,

  • автозапчасти – 2,1%,

  • смартфоны и телефоны – 2%.

