Китай вытесняет Россию из торговли с Казахстаном

По итогам первого полугодия 2025 года объем внешней торговли Казахстана сократился на 3,1% и составил $65,9 млрд. Основным фактором стало падение экспортных поставок, несмотря на то что экспорт продолжает превышать импорт. Его доля в структуре торговли составила 55,8% ($36,8 млрд), однако показатель снизился на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Импорт, напротив, показал рост – объем достиг $29,1 млрд, что на 2,6% больше, чем годом ранее.
Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнера Казахстана: оборот составил $14,9 млрд, что на 5,9% выше прошлогоднего результата. Россия заняла вторую позицию с $11,9 млрд, однако показатель снизился сразу на 8,9%.
Серьезное сокращение экспорта наблюдается и по ряду других направлений:
Италия – $8,2 млрд (-11,7%),
Китай – $6,5 млрд (-9,8%),
Россия – $3,6 млрд (-20%),
Франция – $1,6 млрд (-26%),
Греция – $1,3 млрд (-7,7%).
Несмотря на общее падение экспорта, некоторые рынки продемонстрировали рост:
Нидерланды – $2,7 млрд (+14%),
Турция – $1,6 млрд (+8,8%),
Узбекистан – $1,5 млрд (+22,3%).
Казахстанские поставки за рубеж в основном формировали:
нефть – 52,9%,
медь и сплавы – 4,9%,
медные руды и концентраты – 3,9%,
уран – 3,5%,
ферросплавы – 2,9%.
Ключевыми импортерами для Казахстана остаются Китай и Россия. При этом Китай увеличил объем поставок на 22,8% до $8,3 млрд, а Россия сократила – $8,3 млрд (-2,3%).
В числе других стран-партнеров:
Германия – $1,4 млрд (-0,3%),
Южная Корея – $1,1 млрд (+26,9%),
США – $1 млрд (-10,9%),
Турция – $747,9 млн (-14,2%),
Франция – $747,5 млн (-10,8%),
Япония – $586,1 млн (-11,3%).
Наиболее востребованными позициями импорта стали:
автомобили – 4,4%,
лекарственные препараты – 3,4%,
кузова для транспорта – 2,4%,
автозапчасти – 2,1%,
смартфоны и телефоны – 2%.
