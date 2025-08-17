18+
17.08.2025, 09:48

“У меня родилась дочь!”: таксист из Астаны придумал историю, чтобы выманивать деньги

Новости Казахстана 0 847

Казахстанский журналист и автор спецпроекта “PRESIDENT” Адиль Балтабаев поделился в социальных сетях историей, в которой сам оказался жертвой необычного мошенничества со стороны столичного таксиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сценарий “счастливого отца”

По словам Балтабаева, месяц назад он воспользовался услугами такси и во время поездки стал свидетелем эмоционального разговора водителя. Таксист будто бы получил звонок о рождении дочери, громко радовался, принимал поздравления и делился своим счастьем с пассажиром.

Вскоре история приобрела драматичный поворот: водитель посетовал на долги и нехватку денег для погашения ипотеки. Он утверждал, что ранее одолжил крупную сумму другу и теперь не хватает 20 тысяч тенге. Журналист, сочтя ситуацию реальной и проникшись сочувствием, перевел деньги на карту водителя.

Скрин Instagram/adilbaltabayev

Повторение обмана

Через некоторое время Балтабаев вновь столкнулся с тем же таксистом. На этот раз вместе с ним ехала его знакомая. Сценарий повторился дословно: водитель снова “узнал о рождении дочери”, принимал поздравления и жаловался на долги.

“Я начал переписываться с подругой прямо во время поездки и описывать, какие слова он скажет дальше. Все совпадало слово в слово. Это был тот же спектакль, который он показывал мне месяц назад”, – отметил журналист.

Разоблачение и последствия

После жалоб от пассажиров таксиста доставили в отделение полиции. Там он признался в обмане и пояснил, что многократно разыгрывал одну и ту же историю, словно сам поверив в нее.

Правоохранительные органы провели с мужчиной профилактическую беседу.

Предупреждение для пассажиров

Адиль Балтабаев подчеркнул, что подобные случаи должны служить уроком для всех горожан:

“Мошенники могут быть где угодно. Будьте бдительны, чтобы не попасться на их уловки”, – заключил журналист.

