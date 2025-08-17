Усталость за рулём приравняли к алкогольному опьянению в Казахстане

КазАвтоЖол напомнил водителям о скрытой угрозе, которая становится причиной множества ДТП на трассах Казахстана. Речь идёт об усталости за рулём – состоянии, сопоставимом по степени опасности с алкогольным опьянением, сообщает Lada.kz.
Эксперты отмечают, что переутомление снижает концентрацию, замедляет реакцию и притупляет внимание. По данным исследований, сонливый водитель воспринимает дорожную обстановку так же искажённо, как человек в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае риск совершить ошибку или не заметить препятствие возрастает в разы.
По статистике, значительная часть аварий на трассах происходит именно из-за усталости. Водители дальних маршрутов зачастую пренебрегают отдыхом, стараясь проехать как можно больше километров. В результате даже несколько секунд дремоты могут привести к тяжёлым последствиям.
КазАвтоЖол советует:
делать перерывы каждые 2–3 часа пути;
не садиться за руль в состоянии недосыпа;
избегать ночных поездок, если организм не привык к такому режиму;
при первых признаках сонливости — остановиться и отдохнуть, а не пытаться «пересилить» усталость.
Усталость за рулём — не просто дискомфорт, а угроза, сопоставимая с употреблением алкоголя. Своевременный отдых и ответственное отношение к поездкам помогают сохранить жизнь и здоровье как самого водителя, так и других участников дорожного движения.
Комментарии0 комментарий(ев)