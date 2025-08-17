Усталость за рулём приравняли к алкогольному опьянению в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

КазАвтоЖол напомнил водителям о скрытой угрозе, которая становится причиной множества ДТП на трассах Казахстана. Речь идёт об усталости за рулём – состоянии, сопоставимом по степени опасности с алкогольным опьянением, сообщает Lada.kz.

Фото: prensalibre.com

Почему усталость так опасна

Эксперты отмечают, что переутомление снижает концентрацию, замедляет реакцию и притупляет внимание. По данным исследований, сонливый водитель воспринимает дорожную обстановку так же искажённо, как человек в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае риск совершить ошибку или не заметить препятствие возрастает в разы.

ДТП на фоне сонливости

По статистике, значительная часть аварий на трассах происходит именно из-за усталости. Водители дальних маршрутов зачастую пренебрегают отдыхом, стараясь проехать как можно больше километров. В результате даже несколько секунд дремоты могут привести к тяжёлым последствиям.

Рекомендации для автолюбителей

КазАвтоЖол советует:

делать перерывы каждые 2–3 часа пути;

не садиться за руль в состоянии недосыпа;

избегать ночных поездок, если организм не привык к такому режиму;

при первых признаках сонливости — остановиться и отдохнуть, а не пытаться «пересилить» усталость.

Главный вывод

Усталость за рулём — не просто дискомфорт, а угроза, сопоставимая с употреблением алкоголя. Своевременный отдых и ответственное отношение к поездкам помогают сохранить жизнь и здоровье как самого водителя, так и других участников дорожного движения.