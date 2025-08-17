Казахстанское мясо с бруцеллёзом оказалось в детских учреждениях Туркменистана

Қазақ тіліне аудару

Туркменские СМИ сообщили, что партии замороженного мяса из Акмолинской области Казахстана с выявленным бруцеллёзом попали в детские учреждения и торговые сети страны. По данным СМИ, мясо поступило в детсады и детдома Ахалского велаятa, а также в потребительские магазины Мары и Лебапа. Казахстанская сторона официально уведомила туркменских коллег об инциденте и гарантировала полный возврат средств импортёром, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Хроники Туркменистана"

Фото pixabay.com

Согласно опубликованной информации, из Акмолинской области Казахстана в Туркменистан были поставлены партии замороженного мяса, в исследованных пробах которого позже выявили бруцеллёз. В частности, первая партия оказалась распределена в детских дошкольных учреждениях и детских домах Ахалского велаята, а вторая — поступила в торговые сети Мары и Лебапского велаята. При этом всё мясо уже использовано в пищу.

Казахстанская сторона официально уведомила туркменских коллег об инциденте, а компания-импортёр пообещала полностью вернуть уплаченные средства.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, несмотря на засекреченный характер информации, распорядилось провести проверку инфекционных отделений больниц и, при необходимости, организовать изоляцию пациентов.