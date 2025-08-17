Миллион за ночь: август опустошает карманы казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

Свадьбы и тои традиционно занимают особое место в жизни казахстанцев. Проведение торжества редко обходится дешево, а август считается пиком свадебного сезона. По данным аналитиков OLX, именно в этот месяц резко возрастает спрос на услуги ведущих, фотографов, видеографов, а также на аренду автомобилей и свадебных нарядов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay.com

Август – самый дорогой месяц для праздников

Средняя стоимость даже «скромного» тоя в августе 2025 года начинается от 1 млн тенге. И это без учета аренды банкетного зала, цена которого зависит от числа гостей.

Лидеры свадебного сезона

Алматинская область

На первом месте по количеству запросов оказалась Алматинская область – здесь зафиксировано свыше 17 тысяч обращений к свадебным специалистам.

фотограф – от 25 тыс. тенге в час;

видеограф – от 50 тыс. тенге в час;

тамада – от 85 тыс. тенге в час;

лимузин – от 9 тыс. тенге в час.

Акмолинская область

На втором месте – Акмолинская область, где было более 12,6 тыс. запросов.

фотограф – от 15 тыс. тенге в час;

тамада – от 50 тыс. тенге в час;

лимузин – от 20 тыс. тенге в час.

Карагандинская область

Здесь расценки немного выше, чем в Акмолинской области.

фотограф – от 20 тыс. тенге в час;

видеограф – от 45 тыс. тенге в час;

тамада – от 60 тыс. тенге в час;

лимузин – от 15 тыс. тенге в час.

Туркестанская область

Особенность региона – относительно доступные услуги фотографов и видеографов, но высокая стоимость ведущих.

тамада – от 100 тыс. тенге в час.

Во сколько обходится «простенький» той

Если сложить средние расценки и учитывать продолжительность мероприятия в 6–7 часов, то затраты на специалистов могут составить не менее миллиона тенге. При этом окончательная сумма зависит от региона, набора услуг и масштаба праздника.

Отдельной строкой идут расходы на аренду банкетного зала. Чем больше гостей планируется пригласить, тем выше итоговый чек, что делает свадьбу или той одним из самых затратных семейных событий.

Средние расценки. Инфографика: olx.kz