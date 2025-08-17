Сладкий бум: спрос на российский шоколад в Казахстане резко вырос

Казахстан в первом полугодии 2025 года значительно увеличил закупки российского шоколада. По данным статистики республики, импорт вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Согласно расчетам РИА Новости, Казахстан за январь–июнь 2025 года приобрел российского шоколада на $118,3 млн, что составило 28 тысяч тонн. Это на 32% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года.
В частности, за июнь 2025 года импорт шоколада составил $19,6 млн (4,3 тысячи тонн). При этом по сравнению с маем объемы поставок снизились на 4%, а в годовом выражении увеличились в 1,4 раза.
Помимо России, Казахстан активно закупал шоколад и у других стран:
Украина: $31 млн
Турция: $17,7 млн
Германия: $10,3 млн
Италия: $6,2 млн
Эти данные показывают, что российский шоколад по-прежнему остается основным источником сладостей для Казахстана, но спрос на продукцию из других стран также растет.
Кроме шоколада, Казахстан увеличил импорт других сладостей. Так, за первое полугодие 2025 года закупки кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао (например, белый шоколад) из России достигли $38,2 млн (11,1 тысячи тонн), что на 10% больше, чем годом ранее.
Также значительно вырос импорт сахара — $159,6 млн за 255,6 тысячи тонн, что на 27% больше, чем в первом полугодии 2024 года.
Первое полугодие 2025 года показало устойчивый рост потребления шоколада и сладостей в Казахстане. Российская продукция по-прежнему лидирует, но наряду с ней увеличиваются закупки из Европы и Турции. Повышение импорта сахара и кондитерских изделий свидетельствует о расширении внутреннего рынка сладостей и растущем спросе со стороны потребителей.
Комментарии0 комментарий(ев)