17.08.2025, 16:08

Сладкий бум: спрос на российский шоколад в Казахстане резко вырос

Новости Казахстана 0 656

Казахстан в первом полугодии 2025 года значительно увеличил закупки российского шоколада. По данным статистики республики, импорт вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: rbc.ru
Фото: rbc.ru

Резкий рост импорта шоколада

Согласно расчетам РИА Новости, Казахстан за январь–июнь 2025 года приобрел российского шоколада на $118,3 млн, что составило 28 тысяч тонн. Это на 32% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года.

В частности, за июнь 2025 года импорт шоколада составил $19,6 млн (4,3 тысячи тонн). При этом по сравнению с маем объемы поставок снизились на 4%, а в годовом выражении увеличились в 1,4 раза.

Основные поставщики сладостей

Помимо России, Казахстан активно закупал шоколад и у других стран:

  • Украина: $31 млн

  • Турция: $17,7 млн

  • Германия: $10,3 млн

  • Италия: $6,2 млн

Эти данные показывают, что российский шоколад по-прежнему остается основным источником сладостей для Казахстана, но спрос на продукцию из других стран также растет.

Кондитерские изделия и сахар

Кроме шоколада, Казахстан увеличил импорт других сладостей. Так, за первое полугодие 2025 года закупки кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао (например, белый шоколад) из России достигли $38,2 млн (11,1 тысячи тонн), что на 10% больше, чем годом ранее.

Также значительно вырос импорт сахара — $159,6 млн за 255,6 тысячи тонн, что на 27% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

Вывод

Первое полугодие 2025 года показало устойчивый рост потребления шоколада и сладостей в Казахстане. Российская продукция по-прежнему лидирует, но наряду с ней увеличиваются закупки из Европы и Турции. Повышение импорта сахара и кондитерских изделий свидетельствует о расширении внутреннего рынка сладостей и растущем спросе со стороны потребителей.

