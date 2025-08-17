18+
17.08.2025, 17:16

Бесплатные платные дороги в Казахстане: кто может ездить без оплаты в 2025 году

Новости Казахстана 0 642

АО «НК «КазАвтоЖол» опубликовало перечень категорий граждан и транспортных средств, которым разрешено бесплатно пользоваться платными автодорогами. Кроме того, компания разъяснила порядок получения соответствующего разрешения, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Категории транспортных средств, освобожденных от оплаты

По информации «КазАвтоЖол», от уплаты за пользование платными автомобильными дорогами освобождаются следующие категории:

1. Специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей

  • Машины скорой медицинской помощи

  • Автомобили аварийно-спасательных служб

  • Транспортные средства правоохранительных органов

  • Машины органов транспортного контроля

  • Автомобили специальных государственных органов

  • Транспорт Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований

  • Автомобили Национального оператора, который осуществляет содержание и техническое обслуживание платных дорог международного и республиканского значения

  • Машины частного партнера, обслуживающего определенный участок платной дороги по законодательству РК

  • Транспорт уполномоченного органа в области охраны и использования животного мира

2. Транспорт, курсирующий в пределах определенной территории

  • Автобусы, выполняющие регулярные перевозки пассажиров и багажа между поселками, районами, областными центрами, столицей и городами республиканского значения

  • Автобусы районов, прилегающих к платной дороге, для движения в пределах одного района

  • Грузовые автомобили, колесные самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины на отрезках между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог

  • Легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной дороге, для перемещения в пределах одного района

3. Легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны

Эти машины также освобождаются от оплаты за проезд по платным трассам.

Как зарегистрировать право на бесплатный проезд

Номерные знаки всех перечисленных транспортных средств включаются в специализированные группы, и их движение фиксируется камерами на контрольных арках. Плата за проезд в таких случаях системой автоматически не взимается.

Для получения права на бесплатный проезд представители указанных категорий должны:

  1. Направить официальный запрос в АО «НК «КазАвтоЖол»

  2. Приложить к запросу:

    • Государственные номерные знаки транспортных средств

    • Маршрутные листы рейсовых автобусов (для общественного транспорта)

После этого транспортное средство будет зарегистрировано и освобождено от оплаты на платных дорогах.

