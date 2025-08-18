18+
17.08.2025, 19:00

Казахстан опроверг сообщения о заражённом мясе, поставленном в Туркменистан

Новости Казахстана 0 494

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана опроверг информацию о поставках заражённого мяса из Акмолинской области в Туркменистан. В ведомстве заявили, что в 2025 году таких поставок не было. Казахстанская сторона призвала СМИ использовать только официальные данные уполномоченных государственных органов при подготовке материалов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

17 августа 2025 года Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана опроверг информацию о поставках заражённого мяса из Акмолинской области в Туркменистан. В заявлении ведомства подчёркивается, что в 2025 году таких поставок не осуществлялось.

Ранее издание «Хроники Туркменистана» сообщило, что в конце июня в республику поступили две партии замороженного мяса из Казахстана. Лабораторные исследования, проведённые в первой половине июля, якобы выявили в продукции следы бруцеллёза. Сообщалось также, что часть этого мяса была направлена в детские учреждения и детдома, а остальное реализовано через торговые сети. В ответ Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана приняло меры по уничтожению заражённого продукта и проверило инфекционные отделения в ряде регионов.

Казахстанская сторона опровергла эту информацию, подчеркнув, что в 2025 году поставок мяса из Казахстана в Туркменистан не было. В заявлении Комитета ветеринарного контроля и надзора говорится: «Призываем СМИ использовать при подготовке материалов исключительно официальные данные уполномоченных государственных органов».

0
0
0
