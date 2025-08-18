Фельдшер скорой помощи застрелен в Атырау

Қазақ тіліне аудару

В Атырау трагически погиб 23-летний фельдшер службы скорой помощи 103. Инцидент произошёл ночью 17 августа, когда молодой мужчина оказался втянут в конфликт, который закончился стрельбой, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Причины и обстоятельства происшествия

По данным местных источников, всё началось с групповой драки. Молодого фельдшера пригласили друзья, чтобы помочь разобраться в конфликтной ситуации. Однако на месте ссора продолжилась, и в какой-то момент прозвучал смертельный выстрел.

Расследование и действия правоохранителей

Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Личная жизнь погибшего

Сообщается, что в момент трагедии молодой человек отдыхал после рабочей смены. Он был женат, а его супруга находится на последнем месяце беременности.