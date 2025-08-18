18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 07:02

Почти четверть населения Казахстана может остаться без пенсионных выплат

Новости Казахстана

Известный экономист Аман Алимбаев обратил внимание на тревожную тенденцию в пенсионной системе Казахстана. По его оценкам, почти 24% экономически активного населения страны — это самозанятые и индивидуальные предприниматели, многие из которых не делают регулярных пенсионных взносов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Пенсионные системы Казахстана и Сингапура: сходства и уязвимости

Алимбаев провел сравнение казахстанской модели пенсионных накоплений с сингапурской системой CPF (Central Provident Fund). Он отметил, что обе системы базируются на обязательных взносах и полностью зависят от официальной занятости.

Основные риски:

  • Самозанятые, фрилансеры и ИП зачастую не делают пенсионных отчислений.

  • Даже минимальные взносы не обеспечивают формирование достаточной пенсии.

  • Людям, которые не платят регулярно, в будущем будет сложно компенсировать упущенное.

«На июль 2025 года почти 24% экономически активного населения Казахстана — это самозанятые и ИП. Многие из них не делают регулярных пенсионных отчислений, а значит, не формируют даже минимальный размер базовой пенсии», — подчеркнул Алимбаев.

Особенности самозанятых и ИП

По словам эксперта, среди самозанятых встречаются разные категории:

  • Те, кто платит минимальные взносы только для избежания штрафов.

  • Те, кто работает через переводы до 100 операций в три последовательных месяца, и при этом вовсе не делает пенсионных отчислений.

«Старость будет бедная, если сейчас не начать откладывать», — предупреждает экономист.

Примечание: Налоговая планирует контролировать мобильные переводы по критерию 100 переводов от разных лиц за три месяца, сумма которых превышает 1 млн тенге.

Чему можно научиться у Сингапура

Сингапурская система CPF считается одной из самых эффективных, но у нее есть ограничения:

  1. Сложность управления: средства распределяются по разным счетам — на жилье, образование, медицину и пенсию. Для грамотного управления нужно отслеживать ставки доходности и правила использования.

  2. Зависимость от официальной занятости: если человек не работает официально (домохозяйки, фрилансеры, низкоквалифицированные сотрудники), накоплений нет.

«В Сингапуре уже заметно неравенство между мужчинами и женщинами в пенсионном возрасте», — отмечает Алимбаев.

Казахстанская ситуация схожа: если не делать взносы в ЕНПФ или отчислять минимальные суммы, пенсия не формируется.

Можно ли внедрить CPF в Казахстане?

Эксперт считает, что создать полный аналог CPF в Казахстане невозможно. Основная причина — все текущие пенсионные взносы направляются на выплаты действующим пенсионерам. Перенаправление средств на накопления работников приведет к дефициту выплат пенсионерам.

Вывод Алимбаева:

  • Не нужно ждать идеальной пенсионной системы.

  • В Казахстане уже есть инструменты для накоплений: брокерские счета, инвестиционные продукты, доступ к глобальным рынкам.

  • Важно формировать привычку откладывать с первых заработков.

«Сингапурцы привыкают копить с первой зарплаты. У нас пока действует принцип «по желанию», — подчеркивает Алимбаев.

Рекомендации для казахстанцев

  • Оптимальная норма пенсионных сбережений: около 15% от дохода на протяжении всего трудового стажа.

  • Для тех, кто старше и накоплений нет, долю лучше увеличить до 20–25%.

  • Регулярные и сознательные взносы сегодня — гарантия минимальной пенсии в будущем.

«Не надейтесь на чудо и государство. Ответственность за старость лежит на каждом из нас», — заключает экономист.

