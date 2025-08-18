Почти четверть населения Казахстана может остаться без пенсионных выплат

Известный экономист Аман Алимбаев обратил внимание на тревожную тенденцию в пенсионной системе Казахстана. По его оценкам, почти 24% экономически активного населения страны — это самозанятые и индивидуальные предприниматели, многие из которых не делают регулярных пенсионных взносов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Алимбаев провел сравнение казахстанской модели пенсионных накоплений с сингапурской системой CPF (Central Provident Fund). Он отметил, что обе системы базируются на обязательных взносах и полностью зависят от официальной занятости.
Основные риски:
Самозанятые, фрилансеры и ИП зачастую не делают пенсионных отчислений.
Даже минимальные взносы не обеспечивают формирование достаточной пенсии.
Людям, которые не платят регулярно, в будущем будет сложно компенсировать упущенное.
«На июль 2025 года почти 24% экономически активного населения Казахстана — это самозанятые и ИП. Многие из них не делают регулярных пенсионных отчислений, а значит, не формируют даже минимальный размер базовой пенсии», — подчеркнул Алимбаев.
По словам эксперта, среди самозанятых встречаются разные категории:
Те, кто платит минимальные взносы только для избежания штрафов.
Те, кто работает через переводы до 100 операций в три последовательных месяца, и при этом вовсе не делает пенсионных отчислений.
«Старость будет бедная, если сейчас не начать откладывать», — предупреждает экономист.
Примечание: Налоговая планирует контролировать мобильные переводы по критерию 100 переводов от разных лиц за три месяца, сумма которых превышает 1 млн тенге.
Сингапурская система CPF считается одной из самых эффективных, но у нее есть ограничения:
Сложность управления: средства распределяются по разным счетам — на жилье, образование, медицину и пенсию. Для грамотного управления нужно отслеживать ставки доходности и правила использования.
Зависимость от официальной занятости: если человек не работает официально (домохозяйки, фрилансеры, низкоквалифицированные сотрудники), накоплений нет.
«В Сингапуре уже заметно неравенство между мужчинами и женщинами в пенсионном возрасте», — отмечает Алимбаев.
Казахстанская ситуация схожа: если не делать взносы в ЕНПФ или отчислять минимальные суммы, пенсия не формируется.
Эксперт считает, что создать полный аналог CPF в Казахстане невозможно. Основная причина — все текущие пенсионные взносы направляются на выплаты действующим пенсионерам. Перенаправление средств на накопления работников приведет к дефициту выплат пенсионерам.
Вывод Алимбаева:
Не нужно ждать идеальной пенсионной системы.
В Казахстане уже есть инструменты для накоплений: брокерские счета, инвестиционные продукты, доступ к глобальным рынкам.
Важно формировать привычку откладывать с первых заработков.
«Сингапурцы привыкают копить с первой зарплаты. У нас пока действует принцип «по желанию», — подчеркивает Алимбаев.
Оптимальная норма пенсионных сбережений: около 15% от дохода на протяжении всего трудового стажа.
Для тех, кто старше и накоплений нет, долю лучше увеличить до 20–25%.
Регулярные и сознательные взносы сегодня — гарантия минимальной пенсии в будущем.
«Не надейтесь на чудо и государство. Ответственность за старость лежит на каждом из нас», — заключает экономист.
