Все таксисты Казахстана попадут в один список: что это значит для пассажиров

Қазақ тіліне аудару

Министерство транспорта Казахстана готовит меры по усилению контроля над деятельностью таксистов. Речь идёт о создании единого цифрового реестра водителей и ужесточении мер в отношении нарушителей правил дорожного движения. Разбираемся, что это значит для пассажиров, водителей и платформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Фото: satellit-yug.ru

Инициатива создания цифрового реестра

В феврале 2025 года первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев предложил усилить контроль за таксомоторными перевозками.

Основные положения его инициативы:

Приостанавливать разрешительные документы водителей при грубых нарушениях ПДД.

Создать цифровой реестр всех таксистов.

Исключать из реестра водителей, систематически нарушающих правила.

Министерство транспорта получило запрос от редакции inbusiness.kz о том, на какой стадии находится внедрение инициативы и будет ли введено лицензирование такси.

Уведомительный порядок вместо лицензии

Сейчас таксомоторные перевозки регулируются Законом РК «Об автомобильном транспорте» и Правилами перевозок пассажиров и багажа (приказ № 349 от 26 марта 2015 года).

Главные особенности действующего порядка:

Для начала работы водителю или компании достаточно направить уведомление в местный исполнительный орган.

Получение лицензии не требуется.

Закон распространяется на физических лиц, ИП и юрлица, включая работу через интернет-платформы.

«Физические лица, ИП или юрлица перед началом деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить уведомление о начале работы в местный орган в порядке Закона РК “О разрешениях и уведомлениях”», — пояснили в министерстве.

Контроль безопасности на практике

Действующее законодательство предъявляет требования к безопасности перевозок:

Предрейсовый технический осмотр транспортных средств.

Медицинские осмотры водителей до и после смены.

Соблюдение режима труда и отдыха.

Ответственность за соблюдение этих норм несут:

ИП и юридические лица — напрямую.

Водители через цифровые платформы — агрегаторы, которые контролируют своих подключенных водителей.

Государственный контроль обеспечивают инспекции транспортного надзора, совместные рейды Министерства транспорта и МВД, а также видеонаблюдение и автоматическая фиксация нарушений (системы «Сергек», АСИ и др.).

Статистика января–июля 2025 года показывает системные проблемы:

262 протокола за выпуск автомобилей без техосмотра или допуск водителей без медосмотра, штрафы — 15,5 млн тенге.

4170 протоколов за нарушение режима труда и отдыха, штрафы — 78,5 млн тенге.

Лицензирование не планируется

Несмотря на выявленные нарушения, Министерство транспорта заявило, что переход на систему лицензирования такси не планируется.

«Внедрение лицензирования для деятельности по перевозке такси в настоящее время не планируется», — уточнили в ведомстве.

Контроль продолжается через действующие механизмы — государственные органы и цифровые платформы, однако остаются проблемы с поведением отдельных водителей.

Инциденты и необходимость единого реестра

Примеры угроз безопасности пассажиров:

Апрель 2025 года, Астана — водитель «Яндекс Такси» домогался пассажирки.

Август 2025 года — таксист был задержан за непристойные действия после высадки клиентов.

Даже блокировка аккаунта на платформе не гарантирует недопуск к сервису: водитель может зарегистрироваться повторно под другим номером телефона или чужими данными.

Создание цифрового реестра позволит:

Повысить прозрачность работы водителей.

Усилить меры верификации и исключение систематических нарушителей.

Однако эксперты предупреждают:

Усиление контроля не должно препятствовать доступности услуг.

Чрезмерные ограничения могут привести к дефициту водителей, особенно в регионах.

Итог

Создание единого госреестра таксистов — шаг к повышению безопасности пассажиров и прозрачности работы платформ.

Эффективность новых мер зависит от баланса между контролем и доступностью услуг, а также от соблюдения интересов добросовестных водителей и пассажиров.