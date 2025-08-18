Все таксисты Казахстана попадут в один список: что это значит для пассажиров

Министерство транспорта Казахстана готовит меры по усилению контроля над деятельностью таксистов. Речь идёт о создании единого цифрового реестра водителей и ужесточении мер в отношении нарушителей правил дорожного движения. Разбираемся, что это значит для пассажиров, водителей и платформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
В феврале 2025 года первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев предложил усилить контроль за таксомоторными перевозками.
Основные положения его инициативы:
Приостанавливать разрешительные документы водителей при грубых нарушениях ПДД.
Создать цифровой реестр всех таксистов.
Исключать из реестра водителей, систематически нарушающих правила.
Министерство транспорта получило запрос от редакции inbusiness.kz о том, на какой стадии находится внедрение инициативы и будет ли введено лицензирование такси.
Сейчас таксомоторные перевозки регулируются Законом РК «Об автомобильном транспорте» и Правилами перевозок пассажиров и багажа (приказ № 349 от 26 марта 2015 года).
Главные особенности действующего порядка:
Для начала работы водителю или компании достаточно направить уведомление в местный исполнительный орган.
Получение лицензии не требуется.
Закон распространяется на физических лиц, ИП и юрлица, включая работу через интернет-платформы.
«Физические лица, ИП или юрлица перед началом деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить уведомление о начале работы в местный орган в порядке Закона РК “О разрешениях и уведомлениях”», — пояснили в министерстве.
Действующее законодательство предъявляет требования к безопасности перевозок:
Предрейсовый технический осмотр транспортных средств.
Медицинские осмотры водителей до и после смены.
Соблюдение режима труда и отдыха.
Ответственность за соблюдение этих норм несут:
ИП и юридические лица — напрямую.
Водители через цифровые платформы — агрегаторы, которые контролируют своих подключенных водителей.
Государственный контроль обеспечивают инспекции транспортного надзора, совместные рейды Министерства транспорта и МВД, а также видеонаблюдение и автоматическая фиксация нарушений (системы «Сергек», АСИ и др.).
Статистика января–июля 2025 года показывает системные проблемы:
262 протокола за выпуск автомобилей без техосмотра или допуск водителей без медосмотра, штрафы — 15,5 млн тенге.
4170 протоколов за нарушение режима труда и отдыха, штрафы — 78,5 млн тенге.
Несмотря на выявленные нарушения, Министерство транспорта заявило, что переход на систему лицензирования такси не планируется.
«Внедрение лицензирования для деятельности по перевозке такси в настоящее время не планируется», — уточнили в ведомстве.
Контроль продолжается через действующие механизмы — государственные органы и цифровые платформы, однако остаются проблемы с поведением отдельных водителей.
Примеры угроз безопасности пассажиров:
Апрель 2025 года, Астана — водитель «Яндекс Такси» домогался пассажирки.
Август 2025 года — таксист был задержан за непристойные действия после высадки клиентов.
Даже блокировка аккаунта на платформе не гарантирует недопуск к сервису: водитель может зарегистрироваться повторно под другим номером телефона или чужими данными.
Создание цифрового реестра позволит:
Повысить прозрачность работы водителей.
Усилить меры верификации и исключение систематических нарушителей.
Однако эксперты предупреждают:
Усиление контроля не должно препятствовать доступности услуг.
Чрезмерные ограничения могут привести к дефициту водителей, особенно в регионах.
Создание единого госреестра таксистов — шаг к повышению безопасности пассажиров и прозрачности работы платформ.
Эффективность новых мер зависит от баланса между контролем и доступностью услуг, а также от соблюдения интересов добросовестных водителей и пассажиров.
