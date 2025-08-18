18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.08.2025, 08:16

Все таксисты Казахстана попадут в один список: что это значит для пассажиров

Новости Казахстана 0 363

Министерство транспорта Казахстана готовит меры по усилению контроля над деятельностью таксистов. Речь идёт о создании единого цифрового реестра водителей и ужесточении мер в отношении нарушителей правил дорожного движения. Разбираемся, что это значит для пассажиров, водителей и платформ, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: satellit-yug.ru
Фото: satellit-yug.ru

Инициатива создания цифрового реестра

В феврале 2025 года первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев предложил усилить контроль за таксомоторными перевозками.

Основные положения его инициативы:

  • Приостанавливать разрешительные документы водителей при грубых нарушениях ПДД.

  • Создать цифровой реестр всех таксистов.

  • Исключать из реестра водителей, систематически нарушающих правила.

Министерство транспорта получило запрос от редакции inbusiness.kz о том, на какой стадии находится внедрение инициативы и будет ли введено лицензирование такси.

Уведомительный порядок вместо лицензии

Сейчас таксомоторные перевозки регулируются Законом РК «Об автомобильном транспорте» и Правилами перевозок пассажиров и багажа (приказ № 349 от 26 марта 2015 года).

Главные особенности действующего порядка:

  • Для начала работы водителю или компании достаточно направить уведомление в местный исполнительный орган.

  • Получение лицензии не требуется.

  • Закон распространяется на физических лиц, ИП и юрлица, включая работу через интернет-платформы.

«Физические лица, ИП или юрлица перед началом деятельности в качестве перевозчика такси обязаны направить уведомление о начале работы в местный орган в порядке Закона РК “О разрешениях и уведомлениях”», — пояснили в министерстве.

Контроль безопасности на практике

Действующее законодательство предъявляет требования к безопасности перевозок:

  • Предрейсовый технический осмотр транспортных средств.

  • Медицинские осмотры водителей до и после смены.

  • Соблюдение режима труда и отдыха.

Ответственность за соблюдение этих норм несут:

  • ИП и юридические лица — напрямую.

  • Водители через цифровые платформы — агрегаторы, которые контролируют своих подключенных водителей.

Государственный контроль обеспечивают инспекции транспортного надзора, совместные рейды Министерства транспорта и МВД, а также видеонаблюдение и автоматическая фиксация нарушений (системы «Сергек», АСИ и др.).

Статистика января–июля 2025 года показывает системные проблемы:

  • 262 протокола за выпуск автомобилей без техосмотра или допуск водителей без медосмотра, штрафы — 15,5 млн тенге.

  • 4170 протоколов за нарушение режима труда и отдыха, штрафы — 78,5 млн тенге.

Лицензирование не планируется

Несмотря на выявленные нарушения, Министерство транспорта заявило, что переход на систему лицензирования такси не планируется.

«Внедрение лицензирования для деятельности по перевозке такси в настоящее время не планируется», — уточнили в ведомстве.

Контроль продолжается через действующие механизмы — государственные органы и цифровые платформы, однако остаются проблемы с поведением отдельных водителей.

Инциденты и необходимость единого реестра

Примеры угроз безопасности пассажиров:

  • Апрель 2025 года, Астана — водитель «Яндекс Такси» домогался пассажирки.

  • Август 2025 года — таксист был задержан за непристойные действия после высадки клиентов.

Даже блокировка аккаунта на платформе не гарантирует недопуск к сервису: водитель может зарегистрироваться повторно под другим номером телефона или чужими данными.

Создание цифрового реестра позволит:

  • Повысить прозрачность работы водителей.

  • Усилить меры верификации и исключение систематических нарушителей.

Однако эксперты предупреждают:

  • Усиление контроля не должно препятствовать доступности услуг.

  • Чрезмерные ограничения могут привести к дефициту водителей, особенно в регионах.

Итог

Создание единого госреестра таксистов — шаг к повышению безопасности пассажиров и прозрачности работы платформ.
Эффективность новых мер зависит от баланса между контролем и доступностью услуг, а также от соблюдения интересов добросовестных водителей и пассажиров.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира