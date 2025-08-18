Родителям больше не нужно ходить по инстанциям — перевод в другую школу доступен через eGov.kz

Қазақ тіліне аудару

Родители и законные представители школьников могут перевести детей из одной образовательной организации в другую, не посещая лично школу. Новый сервис доступен на портале электронного правительства eGov.kz, сообщает Министерство просвещения Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Без лишних документов и справок

Для оформления перевода больше не нужны открепительные и прикрепительные талоны, а также передача бумажного личного дела ученика. Вся процедура проходит в электронном формате.

Выбор школы и языка обучения

При подаче заявки система сразу отображает доступные школы и указывает язык преподавания. Это позволяет родителям заранее определиться с наиболее подходящим вариантом. Кроме того, поданную заявку всегда можно отозвать при необходимости.

Как подать заявку на перевод через eGov.kz

Чтобы воспользоваться онлайн-услугой, необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz. Перейти в раздел «Образование». В подразделе «Среднее образование» выбрать услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу». Заполнить электронную форму и подписать заявление с помощью ЭЦП. Результат рассмотрения заявки будет доступен в личном кабинете пользователя.

Удобство для родителей

Новый сервис позволяет перевести ребенка в школу как по месту проживания, так и за его пределами. Это упрощает процесс и избавляет родителей от необходимости посещать учебные заведения лично.