Билеты в Москву за 400 тысяч: казахстанцы сталкиваются с рекордным ростом цен на авиаперелеты

Қазақ тіліне аудару

Рост цен на авиаперевозки в Казахстане в 2025 году может составить в среднем до 7%. Об этом заявил эксперт авиационной отрасли Серик Мухтыбаев, отметив, что повышение связано не только с налоговыми изменениями, но и с рядом экономических и логистических факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.