18.08.2025, 09:36

Билеты в Москву за 400 тысяч: казахстанцы сталкиваются с рекордным ростом цен на авиаперелеты

Новости Казахстана 0 487

Рост цен на авиаперевозки в Казахстане в 2025 году может составить в среднем до 7%. Об этом заявил эксперт авиационной отрасли Серик Мухтыбаев, отметив, что повышение связано не только с налоговыми изменениями, но и с рядом экономических и логистических факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Насколько уже подорожали перелеты

По словам эксперта, рост стоимости авиабилетов заметен с начала года:

  • внутренние рейсы — подорожание на 15–35% из-за подорожания топлива и повышенного спроса в летний сезон;

  • перелеты в страны СНГ и ближнего зарубежья (Россия, Узбекистан, Кыргызстан) — рост на 20–40%; так, билет из Алматы в Москву сейчас стоит 250–400 тыс. тенге против 180–300 тыс. тенге год назад;

  • направления в Турцию, ОАЭ, Грузию — подорожание на 30–50%;

  • Стамбул, Дубай, Таиланд — рост цен на 25–60%;

  • рейсы в Европу через пересадку в Стамбул — увеличение стоимости на 40–70% из-за сложной логистики.

Основные причины роста цен

Серик Мухтыбаев выделяет несколько ключевых факторов:

  • подорожание авиатоплива — за год рост на 20–30%;

  • высокий спрос при ограниченном предложении, особенно на туристические направления;

  • ослабление курса тенге;

  • санкционные ограничения, осложнившие перелеты в Европу.

Влияние повышения НДС

С 2025 года ставка НДС в Казахстане увеличивается с 12% до 16%, что неизбежно отразится на авиаперевозках.

  • внутренние рейсы могут подорожать на 5–12% (в среднем на 7%);

  • международные перелеты — на 1–5%, так как они освобождены от НДС, но косвенные расходы возрастут.

По расчетам эксперта:

  • прямое налоговое воздействие даст +3–5% к стоимости билета;

  • косвенные издержки (авиакеросин, запчасти, питание, лизинг) добавят еще 2–7%.

Проблема с дефицитом авиатоплива

Помимо налоговой нагрузки, отрасль сталкивается с острой нехваткой авиакеросина.

  • Казахстан ежегодно потребляет 600–800 тыс. тонн топлива, из которых:

    • 40% — на внутренние рейсы,

    • 60% — на международные и транзитные.

  • Производство в Казахстане покрывает лишь 40–50% потребности.

  • Еще 40–50% импортируется из России.

  • Дополнительно 5–10% поступает из Азербайджана и Туркменистана.

Попытки решить топливную проблему

  • В стране обсуждается создание единого оператора ГСМ, однако эксперты опасаются рисков монополии.

  • Принимаются законодательные поправки для допуска сторонних поставщиков авиатоплива в аэропорты. Но при текущем дефиците это проблему не решает.

  • Карагандинский аэропорт за счет собственных средств строит топливно-заправочный комплекс под международный стандарт JET-A1.

По словам Мухтыбаева, отсутствие национального эталона топлива международного типа JET-A1 остается ключевой проблемой.

Перспектива "зеленого" авиационного топлива

Эксперт считает преждевременным обсуждать переход на экологическое авиационное топливо:

  • оно слишком дорогое,

  • при дефиците обычного керосина вопрос перехода на альтернативы пока не стоит.

Итог

Рост стоимости авиабилетов в Казахстане будет продолжаться. Сочетание подорожания авиатоплива, роста НДС, дефицита производства и высокого спроса приведет к дальнейшему удорожанию как внутренних, так и международных перелетов. Решение топливного вопроса и развитие альтернативных источников энергии остаются ключевыми вызовами для авиаотрасли страны.

