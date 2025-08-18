Билеты в Москву за 400 тысяч: казахстанцы сталкиваются с рекордным ростом цен на авиаперелеты

Рост цен на авиаперевозки в Казахстане в 2025 году может составить в среднем до 7%. Об этом заявил эксперт авиационной отрасли Серик Мухтыбаев, отметив, что повышение связано не только с налоговыми изменениями, но и с рядом экономических и логистических факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам эксперта, рост стоимости авиабилетов заметен с начала года:
внутренние рейсы — подорожание на 15–35% из-за подорожания топлива и повышенного спроса в летний сезон;
перелеты в страны СНГ и ближнего зарубежья (Россия, Узбекистан, Кыргызстан) — рост на 20–40%; так, билет из Алматы в Москву сейчас стоит 250–400 тыс. тенге против 180–300 тыс. тенге год назад;
направления в Турцию, ОАЭ, Грузию — подорожание на 30–50%;
Стамбул, Дубай, Таиланд — рост цен на 25–60%;
рейсы в Европу через пересадку в Стамбул — увеличение стоимости на 40–70% из-за сложной логистики.
Серик Мухтыбаев выделяет несколько ключевых факторов:
подорожание авиатоплива — за год рост на 20–30%;
высокий спрос при ограниченном предложении, особенно на туристические направления;
ослабление курса тенге;
санкционные ограничения, осложнившие перелеты в Европу.
С 2025 года ставка НДС в Казахстане увеличивается с 12% до 16%, что неизбежно отразится на авиаперевозках.
внутренние рейсы могут подорожать на 5–12% (в среднем на 7%);
международные перелеты — на 1–5%, так как они освобождены от НДС, но косвенные расходы возрастут.
По расчетам эксперта:
прямое налоговое воздействие даст +3–5% к стоимости билета;
косвенные издержки (авиакеросин, запчасти, питание, лизинг) добавят еще 2–7%.
Помимо налоговой нагрузки, отрасль сталкивается с острой нехваткой авиакеросина.
Казахстан ежегодно потребляет 600–800 тыс. тонн топлива, из которых:
40% — на внутренние рейсы,
60% — на международные и транзитные.
Производство в Казахстане покрывает лишь 40–50% потребности.
Еще 40–50% импортируется из России.
Дополнительно 5–10% поступает из Азербайджана и Туркменистана.
В стране обсуждается создание единого оператора ГСМ, однако эксперты опасаются рисков монополии.
Принимаются законодательные поправки для допуска сторонних поставщиков авиатоплива в аэропорты. Но при текущем дефиците это проблему не решает.
Карагандинский аэропорт за счет собственных средств строит топливно-заправочный комплекс под международный стандарт JET-A1.
По словам Мухтыбаева, отсутствие национального эталона топлива международного типа JET-A1 остается ключевой проблемой.
Эксперт считает преждевременным обсуждать переход на экологическое авиационное топливо:
оно слишком дорогое,
при дефиците обычного керосина вопрос перехода на альтернативы пока не стоит.
Рост стоимости авиабилетов в Казахстане будет продолжаться. Сочетание подорожания авиатоплива, роста НДС, дефицита производства и высокого спроса приведет к дальнейшему удорожанию как внутренних, так и международных перелетов. Решение топливного вопроса и развитие альтернативных источников энергии остаются ключевыми вызовами для авиаотрасли страны.
