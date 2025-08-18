Новый праздник появился в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В стране появился новый профессиональный праздник — День предпринимателей Республики Казахстан , который будет отмечаться ежегодно 29 октября. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения был подписан 30 июля 2025 года, сообщает Kazinform со ссылкой на Минэкономики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pinterest.com

Почему выбрана именно эта дата

Дата праздника связана с важным событием в истории развития бизнеса в стране.

29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс РК, который объединил основные законодательные акты в сферах:

предпринимательства,

инвестиций,

конкуренции,

государственного контроля.

Принятие документа стало фундаментом для формирования единой государственной политики в области поддержки и регулирования бизнеса.

Бизнес в цифрах

По данным ведомства, сегодня в Казахстане зарегистрировано более 2,3 млн субъектов бизнеса. Предприниматели вносят значительный вклад в экономику страны, и государство продолжает расширять меры их поддержки.

Господдержка: субсидии, гарантии и обучение

Только за первые месяцы 2025 года государством:

просубсидировано более 2 тыс. проектов на сумму 288 млрд тенге,

выданы гарантии по 737 проектам на 61 млрд тенге,

обучение прошли около 9 тыс. предпринимателей.

На развитие малого и среднего бизнеса в текущем году планируется направить свыше 270 млрд тенге.

Новая программа льготного кредитования

Одной из ключевых инициатив стала программа «Өрлеу» с льготной ставкой 12,6%.

Общий объем финансирования составляет 750 млрд тенге.

Из них 300 млрд выделяет фонд «Даму», ещё 450 млрд предоставляют банки.

На сегодняшний день уже профинансировано около 400 проектов на сумму 200 млрд тенге.

Цифровые сервисы для предпринимателей

Для повышения доступности информации внедрены современные цифровые инструменты:

запущен проект «Цифровая карта бизнеса» ,

утверждён Реестр из более 100 мер поддержки ,

завершена интеграция системы Bgov (меры поддержки холдинга «Байтерек») с приложением eGov Business.

Этим сервисом уже воспользовались 71 тыс. предпринимателей, которые совершили 2,3 млн операций.

Значение нового праздника

Учреждение Дня предпринимателей подчеркивает роль бизнеса в развитии экономики Казахстана. Власти рассчитывают, что новая дата станет символом признания вклада предпринимателей и дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса.