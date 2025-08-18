18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 09:58

Новый праздник появился в Казахстане

Новости Казахстана

В стране появился новый профессиональный праздник — День предпринимателей Республики Казахстан, который будет отмечаться ежегодно 29 октября. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты населения был подписан 30 июля 2025 года, сообщает Kazinform со ссылкой на Минэкономики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Почему выбрана именно эта дата

Дата праздника связана с важным событием в истории развития бизнеса в стране.
29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс РК, который объединил основные законодательные акты в сферах:

  • предпринимательства,

  • инвестиций,

  • конкуренции,

  • государственного контроля.

Принятие документа стало фундаментом для формирования единой государственной политики в области поддержки и регулирования бизнеса.

Бизнес в цифрах

По данным ведомства, сегодня в Казахстане зарегистрировано более 2,3 млн субъектов бизнеса. Предприниматели вносят значительный вклад в экономику страны, и государство продолжает расширять меры их поддержки.

Господдержка: субсидии, гарантии и обучение

Только за первые месяцы 2025 года государством:

  • просубсидировано более 2 тыс. проектов на сумму 288 млрд тенге,

  • выданы гарантии по 737 проектам на 61 млрд тенге,

  • обучение прошли около 9 тыс. предпринимателей.

На развитие малого и среднего бизнеса в текущем году планируется направить свыше 270 млрд тенге.

Новая программа льготного кредитования

Одной из ключевых инициатив стала программа «Өрлеу» с льготной ставкой 12,6%.

  • Общий объем финансирования составляет 750 млрд тенге.

  • Из них 300 млрд выделяет фонд «Даму», ещё 450 млрд предоставляют банки.

  • На сегодняшний день уже профинансировано около 400 проектов на сумму 200 млрд тенге.

Цифровые сервисы для предпринимателей

Для повышения доступности информации внедрены современные цифровые инструменты:

  • запущен проект «Цифровая карта бизнеса»,

  • утверждён Реестр из более 100 мер поддержки,

  • завершена интеграция системы Bgov (меры поддержки холдинга «Байтерек») с приложением eGov Business.

Этим сервисом уже воспользовались 71 тыс. предпринимателей, которые совершили 2,3 млн операций.

Значение нового праздника

Учреждение Дня предпринимателей подчеркивает роль бизнеса в развитии экономики Казахстана. Власти рассчитывают, что новая дата станет символом признания вклада предпринимателей и дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса.

