В Казахстане заблокировали 85 тысяч банковских карт - 11,5 млрд тенге под арестом

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что в пяти регионах страны расследуются уголовные дела, связанные с наркоторговлей. Общая сумма дел превышает 9 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В Актау и Шымкенте задержаны девять участников организованной преступной группы. Они пытались обналичить 2,3 млрд тенге, из которых:
1,2 млрд тенге составляли наличные средства,
1,1 млрд находились на банковских счетах.
В результате операции также изъяли крупные партии наркотиков.
Следственные действия затронули и цифровые активы:
в Улытау арестовано криптовалюты на 6 млн долларов,
в Астане заблокированы 88 криптокошельков с активами на 3,8 млн долларов.
Кроме того, в столице пресекли работу нескольких «наркомагазинов» и задержали организаторов, скрывавшихся за границей.
Особое внимание привлекло расследование в Шымкенте. По словам Асылова, спецпрокуроры совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) выявили зарубежные финансовые потоки крупного наркомагазина. В ходе расследования удалось:
отследить 500 тысяч транзакций на сумму около 70 млрд тенге,
ликвидировать две подпольные нарколаборатории,
арестовать 24 участника преступной сети.
Параллельно сотрудники КНБ и полиции расследуют еще одно дело, связанное с криптовалютой на сумму 12 млн долларов.
Генпрокурор подчеркнул, что современная наркоторговля полностью переместилась в интернет, где используются подставные счета, криптовалюты и Р2Р-платежи. В ответ правоохранительные органы внедряют IT-решения.
С начала 2025 года применяется алгоритм блокировки «дропперских» транзакций, что позволило арестовать:
свыше 85 тысяч банковских карт,
средства на общую сумму 2,3 млрд тенге.
По словам Асылова, с учетом всех расследований общая сумма арестованных активов по делам о наркопреступлениях превысила 11,5 млрд тенге.
