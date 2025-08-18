18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 10:08

В Казахстане заблокировали 85 тысяч банковских карт - 11,5 млрд тенге под арестом

Новости Казахстана

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что в пяти регионах страны расследуются уголовные дела, связанные с наркоторговлей. Общая сумма дел превышает 9 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pinterest.com

Арест банковских карт и наличных

В Актау и Шымкенте задержаны девять участников организованной преступной группы. Они пытались обналичить 2,3 млрд тенге, из которых:

  • 1,2 млрд тенге составляли наличные средства,

  • 1,1 млрд находились на банковских счетах.

В результате операции также изъяли крупные партии наркотиков.

Криптовалюта под контролем

Следственные действия затронули и цифровые активы:

  • в Улытау арестовано криптовалюты на 6 млн долларов,

  • в Астане заблокированы 88 криптокошельков с активами на 3,8 млн долларов.
    Кроме того, в столице пресекли работу нескольких «наркомагазинов» и задержали организаторов, скрывавшихся за границей.

Международное сотрудничество

Особое внимание привлекло расследование в Шымкенте. По словам Асылова, спецпрокуроры совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) выявили зарубежные финансовые потоки крупного наркомагазина. В ходе расследования удалось:

  • отследить 500 тысяч транзакций на сумму около 70 млрд тенге,

  • ликвидировать две подпольные нарколаборатории,

  • арестовать 24 участника преступной сети.

Параллельно сотрудники КНБ и полиции расследуют еще одно дело, связанное с криптовалютой на сумму 12 млн долларов.

Технологии против наркоторговли

Генпрокурор подчеркнул, что современная наркоторговля полностью переместилась в интернет, где используются подставные счета, криптовалюты и Р2Р-платежи. В ответ правоохранительные органы внедряют IT-решения.

С начала 2025 года применяется алгоритм блокировки «дропперских» транзакций, что позволило арестовать:

  • свыше 85 тысяч банковских карт,

  • средства на общую сумму 2,3 млрд тенге.

Общая сумма арестованных активов

По словам Асылова, с учетом всех расследований общая сумма арестованных активов по делам о наркопреступлениях превысила 11,5 млрд тенге.

