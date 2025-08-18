18+
18.08.2025, 10:57

В Казахстане снижают цены на железнодорожные билеты - полный список маршрутов

Новости Казахстана 0 667

АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске акции, в рамках которой пассажиры смогут приобрести билеты на поезда по сниженным ценам. Скидки достигают 40% и будут действовать осенью 2025 года, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Когда и на каких условиях действуют скидки

Согласно официальной информации, приобрести льготные билеты можно будет в период с 22 сентября по 23 октября 2025 года. Акция распространяется на ряд популярных маршрутов и действует только в будние дни — с понедельника по четверг.

Список маршрутов со скидками

Скидки предоставляются на семь направлений:

  • Астана – Алматы (поезд № 9/10) — 40% на сидячие места.

  • Астана – Жезказган (поезд № 65/66) — 25% на купейные места в туристических вагонах.

  • Астана – Усть-Каменогорск (поезд № 67/68) — 30% на верхние полки в туристических вагонах.

  • Алматы – Мангистау (поезд № 77/78) — 25% на верхние полки в купе.

  • Алматы – Усть-Каменогорск (поезд № 351/352) — 30% на верхние полки в купе.

  • Атырау – Актобе (поезд № 691/692) — 20% на верхние полки в купе.

  • Алматы – Шымкент (поезд № 11/12) — 25% на купейные места в туристических вагонах. Поезд курсирует ежедневно.

Где купить билеты

Приобрести билеты по сниженной цене можно:

  • на официальном сайте www.bilet.railways.kz,

  • в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

Продажа осуществляется заранее — от 45 до 10 дней до отправления поезда.

