В Казахстане снижают цены на железнодорожные билеты - полный список маршрутов

АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске акции, в рамках которой пассажиры смогут приобрести билеты на поезда по сниженным ценам. Скидки достигают 40% и будут действовать осенью 2025 года, сообщает Lada.kz.
Согласно официальной информации, приобрести льготные билеты можно будет в период с 22 сентября по 23 октября 2025 года. Акция распространяется на ряд популярных маршрутов и действует только в будние дни — с понедельника по четверг.
Скидки предоставляются на семь направлений:
Астана – Алматы (поезд № 9/10) — 40% на сидячие места.
Астана – Жезказган (поезд № 65/66) — 25% на купейные места в туристических вагонах.
Астана – Усть-Каменогорск (поезд № 67/68) — 30% на верхние полки в туристических вагонах.
Алматы – Мангистау (поезд № 77/78) — 25% на верхние полки в купе.
Алматы – Усть-Каменогорск (поезд № 351/352) — 30% на верхние полки в купе.
Атырау – Актобе (поезд № 691/692) — 20% на верхние полки в купе.
Алматы – Шымкент (поезд № 11/12) — 25% на купейные места в туристических вагонах. Поезд курсирует ежедневно.
Приобрести билеты по сниженной цене можно:
на официальном сайте www.bilet.railways.kz,
в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
Продажа осуществляется заранее — от 45 до 10 дней до отправления поезда.
Комментарии0 комментарий(ев)