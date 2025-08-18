Минимальная зарплата в Казахстане «заморожена»: почему у государства нет денег на индексацию

Минимальная заработная плата в Казахстане в 2026 году не изменится и сохранится на отметке 85 тысяч тенге. Решение властей вызвало активные обсуждения в обществе, поскольку показатель не пересматривается уже второй год подряд, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Экономист Арман Бейсембаев объясняет, что отказ от индексации — это не вопрос благосостояния граждан, а следствие ограниченных финансовых ресурсов государства.
«Нет денег для того, чтобы поднимать МЗП», — подчеркнул эксперт.
По словам Бейсембаева, основной фактор отказа от индексации — дефицит консолидированного бюджета, который достигает 10 трлн тенге.
Любое повышение минимальной зарплаты автоматически повлекло бы рост зарплат в смежных сферах, что усилило бы давление на бюджет.
Экономист скептически отнесся даже к самой постановке вопроса:
«Интересно, откуда вы деньги найдете? У вас уже не хватает», — отметил он.
Ранее обсуждалась инициатива изменить методику расчета МЗП и привязать ее к медианной зарплате — как это принято во многих странах. Согласно подходу, минимальная оплата должна составлять не менее 50% от медианной зарплаты.
При медианном уровне доходов около 300 тысяч тенге, минимальная зарплата могла бы достичь 150 тысяч.
Однако этот проект был свёрнут из-за тех же финансовых ограничений.
Таким образом, нынешний размер МЗП в Казахстане, по словам Бейсембаева, устанавливается «с потолка» и никак не связан с экономическими показателями.
Экономист подчеркнул, что в расчет не берутся даже темпы инфляции.
В 2024 году инфляция составила около 8,6%.
В текущем году ожидается 13%.
На 2026 год прогнозируется уровень 9–10%.
При сохранении МЗП на прежнем уровне ее реальная покупательная способность снижается, что еще больше отражается на благосостоянии населения.
Бейсембаев выделил несколько ключевых причин, мешающих росту доходов граждан:
Низкая производительность труда.
Сырьевая модель экономики, которая исчерпала свой потенциал.
Коррупция и утечка капитала, препятствующие развитию.
«Природную ренту надо было использовать для развития экономики, а не проедать ее», — подчеркнул эксперт.
По итогам текущего года Казахстан оказался на последнем месте среди стран ЕАЭС по темпам роста заработных плат. Это создает напряженную социальную ситуацию и подчеркивает необходимость системных решений, а не формальной фиксации минимальной зарплаты.
Бейсембаев резюмировал: без реформ и диверсификации экономики проблема МЗП так и останется «замороженной», а реальные доходы населения будут падать.
