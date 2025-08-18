Минимальная зарплата в Казахстане «заморожена»: почему у государства нет денег на индексацию

Қазақ тіліне аудару

Минимальная заработная плата в Казахстане в 2026 году не изменится и сохранится на отметке 85 тысяч тенге . Решение властей вызвало активные обсуждения в обществе, поскольку показатель не пересматривается уже второй год подряд, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: gov.kz

МЗП останется на уровне 85 тысяч тенге

Экономист Арман Бейсембаев объясняет, что отказ от индексации — это не вопрос благосостояния граждан, а следствие ограниченных финансовых ресурсов государства.

«Нет денег для того, чтобы поднимать МЗП», — подчеркнул эксперт.

Главная причина — дефицит бюджета

По словам Бейсембаева, основной фактор отказа от индексации — дефицит консолидированного бюджета, который достигает 10 трлн тенге.

Любое повышение минимальной зарплаты автоматически повлекло бы рост зарплат в смежных сферах, что усилило бы давление на бюджет.

Экономист скептически отнесся даже к самой постановке вопроса:

«Интересно, откуда вы деньги найдете? У вас уже не хватает», — отметил он.

Несостоявшийся проект новой методики

Ранее обсуждалась инициатива изменить методику расчета МЗП и привязать ее к медианной зарплате — как это принято во многих странах. Согласно подходу, минимальная оплата должна составлять не менее 50% от медианной зарплаты.

При медианном уровне доходов около 300 тысяч тенге , минимальная зарплата могла бы достичь 150 тысяч .

Однако этот проект был свёрнут из-за тех же финансовых ограничений.

Таким образом, нынешний размер МЗП в Казахстане, по словам Бейсембаева, устанавливается «с потолка» и никак не связан с экономическими показателями.

Потеря покупательной способности

Экономист подчеркнул, что в расчет не берутся даже темпы инфляции.

В 2024 году инфляция составила около 8,6% .

В текущем году ожидается 13% .

На 2026 год прогнозируется уровень 9–10%.

При сохранении МЗП на прежнем уровне ее реальная покупательная способность снижается, что еще больше отражается на благосостоянии населения.

Системные факторы, тормозящие рост зарплат

Бейсембаев выделил несколько ключевых причин, мешающих росту доходов граждан:

Низкая производительность труда .

Сырьевая модель экономики , которая исчерпала свой потенциал.

Коррупция и утечка капитала, препятствующие развитию.

«Природную ренту надо было использовать для развития экономики, а не проедать ее», — подчеркнул эксперт.

Казахстан — аутсайдер ЕАЭС по росту зарплат

По итогам текущего года Казахстан оказался на последнем месте среди стран ЕАЭС по темпам роста заработных плат. Это создает напряженную социальную ситуацию и подчеркивает необходимость системных решений, а не формальной фиксации минимальной зарплаты.

Бейсембаев резюмировал: без реформ и диверсификации экономики проблема МЗП так и останется «замороженной», а реальные доходы населения будут падать.