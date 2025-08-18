18+
18.08.2025, 12:53

Интерпол начал охоту за зарубежными активами казахстанских олигархов

Новости Казахстана 0 481

Международная организация уголовной полиции впервые задействовала новый инструмент, который позволит отслеживать имущество казахстанских элит за рубежом — от офшорных счетов до недвижимости, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

«Серебряное уведомление» как новый механизм контроля

Интерпол впервые выпустил так называемое «Серебряное уведомление» в отношении доверенного лица, связанного с одним из фигурантов закона о возврате активов в Казахстан. Этот шаг, по данным комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК, открывает возможности для выявления и последующего ареста сомнительных капиталов.

Ранее Интерпол концентрировался преимущественно на розыске людей, но теперь фокус смещается на поиск и блокировку имущества.

Что означает новый подход

Новый инструмент призван собирать данные о зарубежных активах, которые могут быть арестованы или возвращены в страну. По сути, речь идет о создании международного механизма, способного ограничить использование и перемещение теневых капиталов.

Эксперты отмечают, что такие уведомления могут значительно изменить правила борьбы с незаконным выводом средств: теперь можно не только отслеживать имущество, но и запускать официальные процедуры по его возврату.

Казахстан в числе участников глобальной инициативы

Казахстан присоединился к этой программе в 2024 году. Сегодня в рабочей группе уже более 50 государств, среди них — США, Великобритания, Франция, Китай и ОАЭ. В дальнейшем обмен информацией может охватить все 196 стран-членов Интерпола, что значительно расширит возможности по выявлению скрытых активов.

Чье имущество окажется под угрозой

Какие именно капиталы казахстанских олигархов могут попасть под действие «Серебряного уведомления», официально не раскрывается. Однако эксперты уверены, что в поле зрения окажутся как зарубежная недвижимость, так и банковские счета, связанные с офшорными структурами.

3
0
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Так они смогут только отслеживать, но не привлекать к ответственности.
18.08.2025, 09:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

