Интерпол начал охоту за зарубежными активами казахстанских олигархов

Международная организация уголовной полиции впервые задействовала новый инструмент, который позволит отслеживать имущество казахстанских элит за рубежом — от офшорных счетов до недвижимости, сообщает Lada.kz.
Интерпол впервые выпустил так называемое «Серебряное уведомление» в отношении доверенного лица, связанного с одним из фигурантов закона о возврате активов в Казахстан. Этот шаг, по данным комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК, открывает возможности для выявления и последующего ареста сомнительных капиталов.
Ранее Интерпол концентрировался преимущественно на розыске людей, но теперь фокус смещается на поиск и блокировку имущества.
Новый инструмент призван собирать данные о зарубежных активах, которые могут быть арестованы или возвращены в страну. По сути, речь идет о создании международного механизма, способного ограничить использование и перемещение теневых капиталов.
Эксперты отмечают, что такие уведомления могут значительно изменить правила борьбы с незаконным выводом средств: теперь можно не только отслеживать имущество, но и запускать официальные процедуры по его возврату.
Казахстан присоединился к этой программе в 2024 году. Сегодня в рабочей группе уже более 50 государств, среди них — США, Великобритания, Франция, Китай и ОАЭ. В дальнейшем обмен информацией может охватить все 196 стран-членов Интерпола, что значительно расширит возможности по выявлению скрытых активов.
Какие именно капиталы казахстанских олигархов могут попасть под действие «Серебряного уведомления», официально не раскрывается. Однако эксперты уверены, что в поле зрения окажутся как зарубежная недвижимость, так и банковские счета, связанные с офшорными структурами.
