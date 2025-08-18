18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 13:47

Названы страны, где чаще всего отказываются от казахстанского паспорта

Новости Казахстана

В Павлодарской области зафиксированы новые случаи двойного гражданства. В связи с этим региональная полиция напомнила жителям Казахстана важное правило: согласно действующему законодательству, гражданам запрещено иметь гражданство двух стран одновременно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Законодательный запрет

Если казахстанец получает паспорт другого государства, он обязан в течение 30 дней уведомить органы миграционной службы и официально оформить утрату гражданства Республики Казахстан.

Почему люди идут на нарушение

По данным полиции, многие граждане, оформившие паспорта других стран, не торопятся отказываться от казахстанского гражданства, что формально делает их обладателями двойного гражданства.

Причины такого шага чаще всего связаны не только с упрощением поездок и возможностью свободного перемещения, но и с материальными выгодами. Среди них:

  • получение пенсий сразу в двух странах,

  • доступ к социальным пособиям, включая выплаты при рождении ребёнка,

  • иные государственные льготы.

Статистика нарушений

Начальник Управления миграционной службы ДП Павлодарской области Канат Сартов сообщил, что только в 2025 году в регионе выявлено 1047 фактов двойного гражданства.

За несвоевременное уведомление о получении иностранного паспорта или использование документов РК гражданами, утратившими казахстанское гражданство, к административной ответственности уже привлечены 28 человек.

География утрат гражданства

Среди стран, с которыми чаще всего фиксируются случаи отказа от гражданства Казахстана, оказались:

  • Германия,

  • США,

  • Турция,

  • Польша,

  • Испания,

  • Чехия.

Итог

Полиция напоминает: нарушение законодательства о гражданстве может повлечь за собой серьёзные правовые последствия. Казахстанцам настоятельно рекомендуют своевременно уведомлять миграционные органы и соблюдать установленные сроки, чтобы избежать штрафов и проблем с документами.

3
1
0
