18.08.2025, 14:28

Массовый отток иностранных инвесторов: какие компании уходят из Казахстана и почему

Новости Казахстана 0 504

С казахстанского рынка продолжается отток иностранных инвесторов, сообщают аналитики LS. На 1 августа 2025 года в стране насчитывалось 44 876 организаций с зарубежным участием. За первые семь месяцев года 119 компаний прекратили деятельность в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: PhotoXPress
Фото: PhotoXPress

Сокращение числа компаний по размеру

  • Малые предприятия – 44,3 тыс., уменьшение на 99 компаний (0,2%).

  • Средние предприятия – 334 компании, снижение на 7 (2%).

  • Крупные предприятия – 214 компаний, снижение на 13 (5,7%).

Изменения по странам-инвесторам

Наибольшее сокращение наблюдается у российских компаний: минус 1,3 тыс. предприятий (6,9%), при этом Россия остается лидером по количеству компаний в Казахстане – 17,5 тыс., что составляет 39,1% всех иностранных организаций.

Другие страны, откуда уходят компании:

  • Турция – 189 компаний

  • Кыргызстан – 269

  • Украина – 87

  • Афганистан – 71

  • Южная Корея – 47

  • Беларусь – 39

  • США – 28

  • Великобритания – 23

  • Грузия – 17

  • Нидерланды – 13

  • Германия – 3

В то же время количество организаций из Азербайджана (1,2 тыс.), Китая (4,7 тыс.) и Узбекистана (5,5 тыс.) продолжает расти: соответственно +39, +1 047 и +1 116 предприятий.

Сокращение по отраслям

Наибольший отток наблюдается в ключевых секторах экономики:

  • Торговля – минус 326 компаний, осталось 15,5 тыс.

  • Сфера обслуживания – минус 235, осталось 2,3 тыс.

  • Информация и связь – минус 222, осталось 3,2 тыс.

  • Профессиональная, научная и техническая деятельность – минус 113, осталось 3,2 тыс.

География оттока

Наибольшее сокращение иностранных компаний произошло в крупных городах:

  • Алматы – минус 81 компания

  • Астана – минус 513 компаний

Напротив, в Мангистауской области отмечен значительный прирост: за семь месяцев количество зарубежных компаний увеличилось на 942, достигнув 2,8 тыс. организаций.

