Массовый отток иностранных инвесторов: какие компании уходят из Казахстана и почему

С казахстанского рынка продолжается отток иностранных инвесторов, сообщают аналитики LS. На 1 августа 2025 года в стране насчитывалось 44 876 организаций с зарубежным участием. За первые семь месяцев года 119 компаний прекратили деятельность в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Малые предприятия – 44,3 тыс., уменьшение на 99 компаний (0,2%).
Средние предприятия – 334 компании, снижение на 7 (2%).
Крупные предприятия – 214 компаний, снижение на 13 (5,7%).
Наибольшее сокращение наблюдается у российских компаний: минус 1,3 тыс. предприятий (6,9%), при этом Россия остается лидером по количеству компаний в Казахстане – 17,5 тыс., что составляет 39,1% всех иностранных организаций.
Другие страны, откуда уходят компании:
Турция – 189 компаний
Кыргызстан – 269
Украина – 87
Афганистан – 71
Южная Корея – 47
Беларусь – 39
США – 28
Великобритания – 23
Грузия – 17
Нидерланды – 13
Германия – 3
В то же время количество организаций из Азербайджана (1,2 тыс.), Китая (4,7 тыс.) и Узбекистана (5,5 тыс.) продолжает расти: соответственно +39, +1 047 и +1 116 предприятий.
Наибольший отток наблюдается в ключевых секторах экономики:
Торговля – минус 326 компаний, осталось 15,5 тыс.
Сфера обслуживания – минус 235, осталось 2,3 тыс.
Информация и связь – минус 222, осталось 3,2 тыс.
Профессиональная, научная и техническая деятельность – минус 113, осталось 3,2 тыс.
Наибольшее сокращение иностранных компаний произошло в крупных городах:
Алматы – минус 81 компания
Астана – минус 513 компаний
Напротив, в Мангистауской области отмечен значительный прирост: за семь месяцев количество зарубежных компаний увеличилось на 942, достигнув 2,8 тыс. организаций.
