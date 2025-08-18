Массовый отток иностранных инвесторов: какие компании уходят из Казахстана и почему

Қазақ тіліне аудару

С казахстанского рынка продолжается отток иностранных инвесторов, сообщают аналитики LS. На 1 августа 2025 года в стране насчитывалось 44 876 организаций с зарубежным участием . За первые семь месяцев года 119 компаний прекратили деятельность в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: PhotoXPress

Сокращение числа компаний по размеру

Малые предприятия – 44,3 тыс., уменьшение на 99 компаний (0,2%).

Средние предприятия – 334 компании, снижение на 7 (2%).

Крупные предприятия – 214 компаний, снижение на 13 (5,7%).

Изменения по странам-инвесторам

Наибольшее сокращение наблюдается у российских компаний: минус 1,3 тыс. предприятий (6,9%), при этом Россия остается лидером по количеству компаний в Казахстане – 17,5 тыс., что составляет 39,1% всех иностранных организаций.

Другие страны, откуда уходят компании:

Турция – 189 компаний

Кыргызстан – 269

Украина – 87

Афганистан – 71

Южная Корея – 47

Беларусь – 39

США – 28

Великобритания – 23

Грузия – 17

Нидерланды – 13

Германия – 3

В то же время количество организаций из Азербайджана (1,2 тыс.), Китая (4,7 тыс.) и Узбекистана (5,5 тыс.) продолжает расти: соответственно +39, +1 047 и +1 116 предприятий.

Сокращение по отраслям

Наибольший отток наблюдается в ключевых секторах экономики:

Торговля – минус 326 компаний, осталось 15,5 тыс.

Сфера обслуживания – минус 235, осталось 2,3 тыс.

Информация и связь – минус 222, осталось 3,2 тыс.

Профессиональная, научная и техническая деятельность – минус 113, осталось 3,2 тыс.

География оттока

Наибольшее сокращение иностранных компаний произошло в крупных городах:

Алматы – минус 81 компания

Астана – минус 513 компаний

Напротив, в Мангистауской области отмечен значительный прирост: за семь месяцев количество зарубежных компаний увеличилось на 942, достигнув 2,8 тыс. организаций.