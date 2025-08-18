18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.08.2025, 16:12

Казахстанку оштрафовали на 412 тысяч тенге за рекламу финансовой пирамиды в соцсетях

Новости Казахстана 0 356

Жительница Усть-Каменогорска получила штраф в размере 412 860 тенге за публикацию видеоконтента в социальных сетях. Информацию об этом предоставил специализированный суд по административным правонарушениям города, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Деятельность в соцсетях и оффлайн-встречи

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года гражданка, условно обозначенная как С., размещала ролики на TikTok и Instagram, посвящённые проекту LiveGood. Помимо онлайн-контента, она проводила консультации и личные встречи в офисе с целью привлечения новых участников.

Кроме того, женщина была активным участником чатов WhatsApp, где делилась фото- и видеоматериалами о компании и приглашала пользователей на онлайн-презентации.

Признаки финансовой пирамиды

В суде отметили, что, согласно заключению Департамента экономических расследований, деятельность LiveGood имеет признаки финансовой пирамиды. В частности, схема компании строилась на создании рефералов, а доход участников напрямую зависел от привлечения новых вкладчиков.

Аргументы защиты и решение суда

Защита обвиняемой настаивала, что официального судебного признания LiveGood финансовой пирамидой нет и С. действовала добросовестно. Однако суд счёл доказанными факты распространения информации о компании, которая соответствовала признакам пирамиды.

В качестве смягчающего обстоятельства было учтено отсутствие у гражданки предыдущих правонарушений, благодаря чему размер штрафа был снижен на 30%.

Наказание и ограничения

В итоге суд признал С. виновной в рекламировании деятельности финансовой пирамиды и наложил штраф в размере 412 860 тенге. Кроме того, ей временно запретили появление в эфире масс-медиа на три месяца.

