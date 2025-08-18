Очередь на жильё в Казахстане перевернулась: старые номера исчезли - что важно знать

Қазақ тіліне аудару

Отбасы банк обновил список очередников на жильё по всей территории Казахстана. Актуальные данные доступны на 31 июля 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik

Ранее заявки на жильё принимались через местные акиматы, однако с 24 мая 2025 года все новые обращения обрабатываются исключительно через Отбасы банк. Переход к единой базе потребовал длительной доработки, поэтому предыдущие списки могли содержать неточности.

Новая очередь на жильё: как подать заявку

Для подачи заявления и проверки статуса очереди используется электронная платформа Отбасы банка.

Где посмотреть список очередников

Перейдите на сайт hcsbk.kz. Выберите раздел «Доступное жильё». Нажмите на «Список граждан, состоящих на учёте нуждающихся в жилище». Укажите регион, где вы становились на учёт.

Важно: список рекомендуется скачивать через компьютер или ноутбук. При загрузке с телефона файл может отображаться неполностью.

Почему изменился номер в очереди

Ранее каждому участнику присваивался привычный порядковый номер, который отражался в списке. Сейчас система использует новый тип идентификаторов.

В Отбасы банке пояснили, что это не ошибка, а следствие реформы:

С 24 мая 2025 года понятие «порядковый номер» больше не используется.

Распределение жилья теперь происходит по дате постановки на учёт и уровню доходов, а не по старым номерам в очереди.

Как проверить свой статус в очереди

Проверить актуальную информацию о своей позиции можно на портале orken.otbasybank.kz:

Авторизуйтесь через ЭЦП. Нажмите кнопку «Узнать свой статус». В появившемся окне будут указаны дата постановки на учёт и ваша категория.

Как встать в очередь на жильё

Право на постановку в очередь имеют:

все совершеннолетние граждане РК, не имеющие жилья в собственности последние 5 лет ;

граждане, чьё единственное жильё признано аварийным.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на сайт orken.otbasybank.kz. Авторизуйтесь через ЭЦП. Заполните заявление на постановку в очередь. Подтвердите согласие через SMS от 1414.

Заявки принимаются круглосуточно, а срок оказания услуги составляет один рабочий день.