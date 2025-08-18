В Актобе обнаружена мертвая многодетная мать

В Актобе в собственной квартире была найдена мертвой многодетная женщина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Сотрудники станции скорой помощи получили вызов по первой категории срочности. Заместитель главного врача станции Гульмараш Балмагамбетова рассказала:
«По приезде бригады в спальной комнате на полу лежала женщина без признаков жизни. Со слов супруга, около девяти часов утра он обнаружил жену повешенной. Муж самостоятельно снял ее с петли и начал сердечно-легочную реанимацию с помощью диспетчера. Он отметил, что у супруги в последнее время был стресс».
Полиция подтвердила гибель женщины, которой было около 35 лет.
«По факту гибели женщины проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
