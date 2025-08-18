В Актобе обнаружена мертвая многодетная мать

Сотрудники станции скорой помощи получили вызов по первой категории срочности. Заместитель главного врача станции Гульмараш Балмагамбетова рассказала:

«По приезде бригады в спальной комнате на полу лежала женщина без признаков жизни. Со слов супруга, около девяти часов утра он обнаружил жену повешенной. Муж самостоятельно снял ее с петли и начал сердечно-легочную реанимацию с помощью диспетчера. Он отметил, что у супруги в последнее время был стресс».