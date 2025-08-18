Армия Казахстана полностью переходит на отечественный мессенджер Aitu

Министерство обороны Республики Казахстан объявило о начале поэтапного перехода вооружённых сил на отечественный мессенджер Aitu для передачи служебной информации. Решение принято по поручению главы государства и направлено на усиление информационной безопасности армии, сообщает Lada.kz.
В ведомстве подчеркнули, что использование иностранных мессенджеров связано с потенциальными рисками утечек данных. Национальный мессенджер Aitu, функционирующий под юрисдикцией Казахстана и соответствующий строгим требованиям к хранению и обработке информации, позволит:
контролировать потоки служебной информации;
обеспечивать высокий уровень защиты данных оборонного характера;
снизить зависимость от иностранных цифровых платформ.
Глава Минобороны Даурен Косанов поручил завершить перевод всех подразделений вооружённых сил на Aitu до конца 2025 года. При этом учитывается текущая структура армии и действующие каналы связи, чтобы процесс был максимально эффективным и безопасным.
Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование отечественных IT-решений соответствует мировым тенденциям и помогает предотвратить утечки служебной информации.
Планируется, что Aitu будет использоваться для широкого спектра задач:
обмен оперативной информацией;
проведение совещаний и онлайн-координация подразделений;
оптимизация внутренних коммуникаций.
По мнению экспертов Минобороны, внедрение национального мессенджера повысит уровень информационной безопасности и эффективность работы армии.
