Армия Казахстана полностью переходит на отечественный мессенджер Aitu

Министерство обороны Республики Казахстан объявило о начале поэтапного перехода вооружённых сил на отечественный мессенджер Aitu для передачи служебной информации. Решение принято по поручению главы государства и направлено на усиление информационной безопасности армии, сообщает Lada.kz.

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Причины перехода на отечественный продукт

В ведомстве подчеркнули, что использование иностранных мессенджеров связано с потенциальными рисками утечек данных. Национальный мессенджер Aitu, функционирующий под юрисдикцией Казахстана и соответствующий строгим требованиям к хранению и обработке информации, позволит:

контролировать потоки служебной информации;

обеспечивать высокий уровень защиты данных оборонного характера;

снизить зависимость от иностранных цифровых платформ.

План перехода и сроки

Глава Минобороны Даурен Косанов поручил завершить перевод всех подразделений вооружённых сил на Aitu до конца 2025 года. При этом учитывается текущая структура армии и действующие каналы связи, чтобы процесс был максимально эффективным и безопасным.

Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что использование отечественных IT-решений соответствует мировым тенденциям и помогает предотвратить утечки служебной информации.

Применение мессенджера в армии

Планируется, что Aitu будет использоваться для широкого спектра задач:

обмен оперативной информацией;

проведение совещаний и онлайн-координация подразделений;

оптимизация внутренних коммуникаций.

По мнению экспертов Минобороны, внедрение национального мессенджера повысит уровень информационной безопасности и эффективность работы армии.