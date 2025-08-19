18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.08.2025, 19:20

В Казахстане запущено производство телевизоров и стиральных машин Samsung

Новости Казахстана 0 341

В Сарань (Карагандинская область) на заводе Silk Road Electronics официально стартовало производство бытовой техники под брендом Samsung. Проект стал важным этапом казахстанско-корейского промышленного сотрудничества и открывает новые возможности для локализации высокотехнологичной продукции в стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: Акимат Карагандинской области
Фото: Акимат Карагандинской области

Новый завод и локализация производства

На предприятии в Сарань начали выпуск телевизоров и стиральных машин Samsung. Локализация производства позволяет:

  • обеспечить внутренний рынок современной бытовой техникой по доступным ценам;

  • сократить сроки поставок;

  • создать новые рабочие места в регионе.

По словам компании, производимая техника соответствует современным стандартам качества и технологическим требованиям Samsung.

Стиральные машины с искусственным интеллектом

Стиральные машины, выпускаемые на заводе, оснащены инновационными функциями и интегрированы в экосистему SmartThings. Это позволяет пользователям:

  • управлять устройствами дистанционно;

  • получать персонализированные рекомендации по стирке;

  • использовать функции на казахском языке, что делает их первыми в стране машинами Samsung с ИИ на родном языке.

Телевизоры Smart TV и планы на будущее

Производство телевизоров включает модели Crystal UHD 4K, FHD и HD, которые обеспечивают:

  • яркое и качественное изображение;

  • доступ к популярным потоковым сервисам;

  • совместимость с системами «умного дома».

В планах завода — запуск производства телевизоров QLED, что расширит линейку премиальной техники.

Современное оборудование и международные стандарты

Производственные линии завода оснащены передовым оборудованием и соответствуют международным стандартам качества Samsung, что гарантирует надежность и долговечность техники.

Поддержка государства и развитие сотрудничества с Кореей

Реализация проекта стала возможной благодаря мерам Президента Касым-Жомарта Токаева по улучшению инвестиционного климата и привлечению передовых технологий, в том числе из Республики Корея.

Директор завода Silk Road Electronics Александр Критский отметил:

«Мы гордимся тем, что казахстанцы теперь смогут пользоваться телевизорами и стиральными машинами Samsung, произведёнными на нашем заводе. Это вклад в промышленный потенциал страны, развитие партнёрства с Республикой Корея и повышение качества жизни граждан».

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира