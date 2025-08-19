В Казахстане запущено производство телевизоров и стиральных машин Samsung

Қазақ тіліне аудару

В Сарань (Карагандинская область) на заводе Silk Road Electronics официально стартовало производство бытовой техники под брендом Samsung . Проект стал важным этапом казахстанско-корейского промышленного сотрудничества и открывает новые возможности для локализации высокотехнологичной продукции в стране, сообщает Lada.kz.

Фото: Акимат Карагандинской области

Новый завод и локализация производства

На предприятии в Сарань начали выпуск телевизоров и стиральных машин Samsung. Локализация производства позволяет:

обеспечить внутренний рынок современной бытовой техникой по доступным ценам;

сократить сроки поставок;

создать новые рабочие места в регионе.

По словам компании, производимая техника соответствует современным стандартам качества и технологическим требованиям Samsung.

Стиральные машины с искусственным интеллектом

Стиральные машины, выпускаемые на заводе, оснащены инновационными функциями и интегрированы в экосистему SmartThings. Это позволяет пользователям:

управлять устройствами дистанционно;

получать персонализированные рекомендации по стирке;

использовать функции на казахском языке, что делает их первыми в стране машинами Samsung с ИИ на родном языке.

Телевизоры Smart TV и планы на будущее

Производство телевизоров включает модели Crystal UHD 4K, FHD и HD, которые обеспечивают:

яркое и качественное изображение;

доступ к популярным потоковым сервисам;

совместимость с системами «умного дома».

В планах завода — запуск производства телевизоров QLED, что расширит линейку премиальной техники.

Современное оборудование и международные стандарты

Производственные линии завода оснащены передовым оборудованием и соответствуют международным стандартам качества Samsung, что гарантирует надежность и долговечность техники.

Поддержка государства и развитие сотрудничества с Кореей

Реализация проекта стала возможной благодаря мерам Президента Касым-Жомарта Токаева по улучшению инвестиционного климата и привлечению передовых технологий, в том числе из Республики Корея.

Директор завода Silk Road Electronics Александр Критский отметил:

«Мы гордимся тем, что казахстанцы теперь смогут пользоваться телевизорами и стиральными машинами Samsung, произведёнными на нашем заводе. Это вклад в промышленный потенциал страны, развитие партнёрства с Республикой Корея и повышение качества жизни граждан».

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности.