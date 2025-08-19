В Казахстане вводят новый обязательный сбор для владельцев жилья

В Казахстане планируют внедрить обязательное страхование недвижимости населения от катастрофических событий. Основные аспекты новой системы разъяснила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам Мадины Абылкасымовой, агентство подготовило соответствующий законопроект, который предусматривает создание многоуровневой системы страхования жилья. Она будет включать государственные выплаты в случае наступления катастроф, а также другие механизмы защиты граждан.
Глава АРРФР выделила три уровня системы:
Государственные выплаты – при наступлении катастроф граждане смогут получать компенсации напрямую от государства.
Чрезвычайные займы международных организаций – предполагается использование кредитных ресурсов международных структур для ликвидации последствий крупных катастроф. Для этого необходимо заранее создать соответствующие механизмы.
Обязательное страхование жилья населением – граждане будут ежегодно вносить взносы, размер которых зависит от риска региона и характеристик недвижимости.
Сумма обязательного страхового взноса будет соразмерна налогу на недвижимость и варьироваться в зависимости от региона, подверженности катастрофам, площади и состояния жилья. По предварительным расчетам, размер взносов может составлять от 1 до 10 тыс. тенге в год.
«Методика расчета взятa из налога на недвижимость, с учетом рекомендаций международных экспертов. Вопрос окончательного размера взноса еще обсуждается», – отметила Абылкасымова.
Размер страховой выплаты для граждан будет зависеть от уплаченного взноса. При этом обязательное страхование не покроет полностью все расходы на восстановление жилья и ликвидацию последствий катастроф.
Первые три года страховые взносы будут аккумулироваться в государственном фонде. На начальном этапе функции такого фонда выполнит государственная аннуитетная страховая компания (ГАК) с 100% госучастием. В дальнейшем возможно подключение частных страховых компаний, но отдельный фонд создавать не планируется.
Планируется, что обязательное страхование недвижимости охватит четыре основных вида катастрофических рисков:
землетрясения,
наводнения,
паводки,
пожары.
