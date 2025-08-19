В Казахстане вводят новый обязательный сбор для владельцев жилья

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируют внедрить обязательное страхование недвижимости населения от катастрофических событий. Основные аспекты новой системы разъяснила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Законопроект уже подготовлен

По словам Мадины Абылкасымовой, агентство подготовило соответствующий законопроект, который предусматривает создание многоуровневой системы страхования жилья. Она будет включать государственные выплаты в случае наступления катастроф, а также другие механизмы защиты граждан.

Многоуровневая система страхования

Глава АРРФР выделила три уровня системы:

Государственные выплаты – при наступлении катастроф граждане смогут получать компенсации напрямую от государства. Чрезвычайные займы международных организаций – предполагается использование кредитных ресурсов международных структур для ликвидации последствий крупных катастроф. Для этого необходимо заранее создать соответствующие механизмы. Обязательное страхование жилья населением – граждане будут ежегодно вносить взносы, размер которых зависит от риска региона и характеристик недвижимости.

Размер взносов и расчеты

Сумма обязательного страхового взноса будет соразмерна налогу на недвижимость и варьироваться в зависимости от региона, подверженности катастрофам, площади и состояния жилья. По предварительным расчетам, размер взносов может составлять от 1 до 10 тыс. тенге в год.

«Методика расчета взятa из налога на недвижимость, с учетом рекомендаций международных экспертов. Вопрос окончательного размера взноса еще обсуждается», – отметила Абылкасымова.

Выплаты пострадавшим

Размер страховой выплаты для граждан будет зависеть от уплаченного взноса. При этом обязательное страхование не покроет полностью все расходы на восстановление жилья и ликвидацию последствий катастроф.

Как будут аккумулироваться взносы

Первые три года страховые взносы будут аккумулироваться в государственном фонде. На начальном этапе функции такого фонда выполнит государственная аннуитетная страховая компания (ГАК) с 100% госучастием. В дальнейшем возможно подключение частных страховых компаний, но отдельный фонд создавать не планируется.

Какие риски будут застрахованы

Планируется, что обязательное страхование недвижимости охватит четыре основных вида катастрофических рисков: