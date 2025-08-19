Казахстан объединил все дороги в единую систему, которая предсказывает аварии

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане начала работу единая цифровая платформа дорожной безопасности TOR . Название платформы в переводе с казахского означает «сеть», что полностью отражает принцип её работы – объединение данных из разных источников в единую экосистему для повышения безопасности на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Экосистема дорожной безопасности впервые в истории страны

Платформа TOR, разработанная специалистами компании Sergek, станет полноценной экосистемой безопасности на дорогах. Она объединяет информацию не только от различных операторов, но и из разных источников: стационарных камер, мобильных комплексов и дронов.

По словам разработчиков, платформа предоставляет доступ к данным через принцип «одного окна», что позволяет эффективно использовать собранную информацию для предотвращения аварий.

Печальная статистика ДТП в Казахстане

Ситуация на дорогах страны требует современных решений. Согласно данным ВОЗ, в 2021 году смертность в ДТП в Казахстане составила 12,2 случая на 100 тысяч населения, что ниже мирового среднего (15), но выше, чем в европейских странах (6,7).

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первые семь месяцев 2025 года зарегистрировано 19 142 ДТП, почти вдвое больше, чем годом ранее. Рост числа аварий частично связан с увеличением числа камер и систем видеонаблюдения, фиксирующих нарушения.

TOR не только фиксирует, но и предотвращает

Опыт работы системы «Сергек» в Алматы показал эффективность цифровых решений. За три года с 2021 по 2024 год количество ДТП снизилось на 17%, смертность на дорогах – на 40%, а число пострадавших – на 30%.

Платформа TOR интегрирует данные:

Стационарные комплексы : «Сергек», «Перспектива», «Sunqar», «Мерген», «КазАвтоЖол»

Мобильные комплексы : Ekin Patrol и Sergek Patrol

Дроны: наблюдение и фиксация нарушений

Со временем TOR объединит данные от 25 тысяч стационарных камер, 530 мобильных комплексов и 100 дронов, создавая масштабную национальную сеть безопасности.

Искусственный интеллект для прогнозирования и предотвращения аварий

Платформа использует ИИ для анализа аварийности, выявляет опасные участки и время пиковых ДТП, отслеживает водителей с высоким риском аварий и тех, кто находится за рулем более восьми часов. Все данные передаются в реальном времени, что позволяет полиции работать проактивно:

Отправлять патрули на наиболее опасные участки

Предотвращать аварии до их возникновения

Координировать работу между регионами страны

Начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго подчеркнул, что TOR является современным инструментом управления дорожной безопасностью, позволяя не только фиксировать нарушения, но и прогнозировать риски.

Страна как единый город: обмен данными между регионами

Благодаря единой платформе устраняются бюрократические барьеры, например, при розыске угнанных автомобилей между регионами. Информация теперь доступна в режиме реального времени, что значительно повышает оперативность работы полиции и эффективность взаимодействия между подразделениями.

Мировая практика и уникальность TOR

Подход TOR соответствует мировым стандартам.

Сингапур : системы ITS и CRUISE используют камеры, датчики и ИИ для прогнозирования трафика, оптимизации светофоров и предотвращения аварий; смертность в ДТП – 1,9 на 100 000 населения .

Япония: система VICS передает водителям актуальные данные о дорожной ситуации, снизив аварийность на треть; смертность – 2,9 на 100 000 населения.

Главное отличие TOR – полная локальная разработка, что обеспечивает:

Независимость от зарубежных технологий

Быстрое внедрение обновлений

Полный контроль над доступом и безопасностью данных

Кроме того, приведение данных к единому стандарту позволяет использовать Big Data и BI-аналитику, масштабируя решения для одного города на всю страну.