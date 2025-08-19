Казахстан объединил все дороги в единую систему, которая предсказывает аварии

В Казахстане начала работу единая цифровая платформа дорожной безопасности TOR. Название платформы в переводе с казахского означает «сеть», что полностью отражает принцип её работы – объединение данных из разных источников в единую экосистему для повышения безопасности на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Платформа TOR, разработанная специалистами компании Sergek, станет полноценной экосистемой безопасности на дорогах. Она объединяет информацию не только от различных операторов, но и из разных источников: стационарных камер, мобильных комплексов и дронов.
По словам разработчиков, платформа предоставляет доступ к данным через принцип «одного окна», что позволяет эффективно использовать собранную информацию для предотвращения аварий.
Ситуация на дорогах страны требует современных решений. Согласно данным ВОЗ, в 2021 году смертность в ДТП в Казахстане составила 12,2 случая на 100 тысяч населения, что ниже мирового среднего (15), но выше, чем в европейских странах (6,7).
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за первые семь месяцев 2025 года зарегистрировано 19 142 ДТП, почти вдвое больше, чем годом ранее. Рост числа аварий частично связан с увеличением числа камер и систем видеонаблюдения, фиксирующих нарушения.
Опыт работы системы «Сергек» в Алматы показал эффективность цифровых решений. За три года с 2021 по 2024 год количество ДТП снизилось на 17%, смертность на дорогах – на 40%, а число пострадавших – на 30%.
Платформа TOR интегрирует данные:
Стационарные комплексы: «Сергек», «Перспектива», «Sunqar», «Мерген», «КазАвтоЖол»
Мобильные комплексы: Ekin Patrol и Sergek Patrol
Дроны: наблюдение и фиксация нарушений
Со временем TOR объединит данные от 25 тысяч стационарных камер, 530 мобильных комплексов и 100 дронов, создавая масштабную национальную сеть безопасности.
Платформа использует ИИ для анализа аварийности, выявляет опасные участки и время пиковых ДТП, отслеживает водителей с высоким риском аварий и тех, кто находится за рулем более восьми часов. Все данные передаются в реальном времени, что позволяет полиции работать проактивно:
Отправлять патрули на наиболее опасные участки
Предотвращать аварии до их возникновения
Координировать работу между регионами страны
Начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго подчеркнул, что TOR является современным инструментом управления дорожной безопасностью, позволяя не только фиксировать нарушения, но и прогнозировать риски.
Благодаря единой платформе устраняются бюрократические барьеры, например, при розыске угнанных автомобилей между регионами. Информация теперь доступна в режиме реального времени, что значительно повышает оперативность работы полиции и эффективность взаимодействия между подразделениями.
Подход TOR соответствует мировым стандартам.
Сингапур: системы ITS и CRUISE используют камеры, датчики и ИИ для прогнозирования трафика, оптимизации светофоров и предотвращения аварий; смертность в ДТП – 1,9 на 100 000 населения.
Япония: система VICS передает водителям актуальные данные о дорожной ситуации, снизив аварийность на треть; смертность – 2,9 на 100 000 населения.
Главное отличие TOR – полная локальная разработка, что обеспечивает:
Независимость от зарубежных технологий
Быстрое внедрение обновлений
Полный контроль над доступом и безопасностью данных
Кроме того, приведение данных к единому стандарту позволяет использовать Big Data и BI-аналитику, масштабируя решения для одного города на всю страну.
Комментарии0 комментарий(ев)