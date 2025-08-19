Пенсионер из Казахстана отправился в трехмесячное пешее приключение по Европе

Қазақ тіліне аудару

Аксакал из Улытау Сарсенбай Котырашов вновь отправился в масштабное путешествие по миру. На этот раз 75-летний пенсионер планирует пройти пешком через несколько европейских стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Кадр из видео

Маршрут и сроки: от Болгарии до Франции

По расчетам путешественника, как сообщает 24.kz, маршрут протянется на 3200 километров – от Болгарии до Франции. Путешествие займет около трех месяцев и завершится в начале декабря на берегу Атлантического океана.

Опыт предыдущих экспедиций

Сарсенбай Котырашов известен своими длительными пешими походами. В 2022 году он прошел все регионы Казахстана, после чего путешествовал по России, Грузии, Турции, Монголии и Китаю. Общая дистанция, преодоленная пенсионером, превышает 15 тысяч километров.

Аксакал уверен, что предыдущие маршруты стали отличной подготовкой к европейскому путешествию:

"Чувствую себя отлично. Готов к путешествию физически и морально. Пеший марафон по Казахстану стал для меня хорошей проверкой и подготовкой к следующим этапам. А возраст — это не повод отказываться от мечты. Я уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг", — говорит Сарсенбай.

Ежедневная дистанция и поддержка

Сарсенбай планирует проходить 30–40 километров в день. Поддержку ему окажут представители казахстанских консульств и посольств в странах, через которые пройдет маршрут.

Помощник аксакала Бактияр Кожахметов уточнил:

"Мы провели переговоры с консульствами и посольствами Казахстана. Они нас поддержали и направили соответствующие ноты в министерства иностранных дел стран маршрута. Я буду на связи с Сарсенбаем на протяжении всего пути".

Цель путешествия: не рекорды, а мечта

Хотя экспедиция претендует на рекорд, сам путешественник считает главным не цифры, а возможность познакомиться с миром.

Кроме того, Сарсенбай хочет: