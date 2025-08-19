140 тысяч тенге из Атырау в Астану: казахстанцы жалуются на астрономические цены на авиабилеты

Қазақ тіліне аудару

Жители Атырау выразили недовольство резким ростом стоимости авиаперелётов по Казахстану. Цены на билеты внутри страны в последние дни достигли рекордных отметок, вызывая волну возмущений среди пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: tv7.kz

Стоимость перелётов бьёт рекорды

Так, на 18 августа билет из Атырау в Астану стоил от 127 до 139 тысяч тенге. В отдельные дни цены ещё больше повышались. При этом многие рейсы включают пересадки и длительное время в пути, что делает поездку ещё менее комфортной.

Фото: kaspitravel

По словам Telegram-канала Atyrau Oil, ситуация с дорогими билетами вызывает серьёзное недовольство:

«Только прямые рейсы обходятся дороже, но их количество ограничено».

Доступность перелётов становится проблемой

Местные жители отмечают, что такие цены делают авиаперелёты практически недоступными для большинства семей. Особенно остро это ощущается в сезон отпусков и перед началом учебного года, когда студентам необходимо лететь в Алматы или Астану.

Сравнение с международными направлениями

В социальных сетях атыраусцы отмечают, что перелёты по Казахстану иногда обходятся дороже, чем в ближайшие зарубежные страны. Это усиливает недовольство и вызывает призывы к вмешательству со стороны властей и авиакомпаний.

Призыв к действиям

Администрация Telegram-канала подчёркивает: транспортная доступность региона напрямую влияет на качество жизни населения. Люди требуют внимания к проблеме и корректировки цен, чтобы перелёты внутри страны стали более доступными для всех жителей.