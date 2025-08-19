Рекордные отметки доллара - тенге на краю пропасти: три сценария, которые шокируют Казахстан

Қазақ тіліне аудару

В июле 2025 года курс доллара США в Казахстане несколько раз обновлял рекорды. Аналитики BCC Invest выделяют три возможных сценария развития событий на ближайшие 12 месяцев: базовый, оптимистичный и пессимистичный, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: stihi.ru

Ключевые моменты прогнозов

В ближайшие 12 месяцев курс доллара может развиваться по одному из трех сценариев: пессимистичному, базовому или оптимистичному.

По пессимистичному сценарию доллар к концу 2025 года достигнет 564,9 тенге , по базовому – 547,4 тенге , по оптимистичному – 530 тенге .

Июль 2025 года оказался весьма волатильным для национальной валюты. Даже базовый прогноз предполагает сохранение тенденции ослабления тенге относительно доллара США.

Важно: прогнозы не являются инвестиционной рекомендацией. Ответственность за финансовые решения несет инвестор.

Текущая ситуация с курсом

В июле 2025 года средний курс доллара составлял 528,81 тенге, что на 4,14 тенге (+0,8%) выше уровня января.

Рекордные значения курса и текущее ослабление тенге указывают на продолжение негативного тренда. Аналитики BCC Invest отмечают, что в июле в большей степени реализовались предпосылки пессимистичного сценария, что привело к пересмотру прогноза.

Пессимистичный сценарий

По наиболее негативному прогнозу:

Август 2025 года: 555,7 тенге за доллар

Конец 2025 года: 564,9 тенге

Август 2026 года: 567,8 тенге

Эксперты считают, что этот сценарий отражает высокий уровень волатильности национальной валюты.

Базовый прогноз

Согласно базовому сценарию:

Август 2025 года: ослабление тенге до 538,5 тенге за доллар, что на 9,7 тенге (+1,8%) выше июля.

Конец 2025 года: курс может достичь 547,4 тенге

Июль 2026 года: 550,1 тенге

Основной фактор ослабления – старт августа, когда курс достиг 543,24 тенге за доллар.

Оптимистичный сценарий

По наиболее благоприятному прогнозу:

Среднемесячный курс: укрепление тенге до 521,3 тенге за доллар с июльских 528,81

Конец 2025 года: 530 тенге

Через 12 месяцев: 532,3 тенге

Даже в этом случае тренд ослабления тенге к доллару сохраняется, хотя темпы снижения будут минимальными.

Итог

Даже базовый сценарий указывает на постепенное ослабление тенге к доллару США. Реальные изменения курса зависят от множества экономических и внешних факторов, поэтому прогноз следует рассматривать как ориентировочный.