Рекордные отметки доллара - тенге на краю пропасти: три сценария, которые шокируют Казахстан

В июле 2025 года курс доллара США в Казахстане несколько раз обновлял рекорды. Аналитики BCC Invest выделяют три возможных сценария развития событий на ближайшие 12 месяцев: базовый, оптимистичный и пессимистичный, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В ближайшие 12 месяцев курс доллара может развиваться по одному из трех сценариев: пессимистичному, базовому или оптимистичному.
По пессимистичному сценарию доллар к концу 2025 года достигнет 564,9 тенге, по базовому – 547,4 тенге, по оптимистичному – 530 тенге.
Июль 2025 года оказался весьма волатильным для национальной валюты. Даже базовый прогноз предполагает сохранение тенденции ослабления тенге относительно доллара США.
Важно: прогнозы не являются инвестиционной рекомендацией. Ответственность за финансовые решения несет инвестор.
В июле 2025 года средний курс доллара составлял 528,81 тенге, что на 4,14 тенге (+0,8%) выше уровня января.
Рекордные значения курса и текущее ослабление тенге указывают на продолжение негативного тренда. Аналитики BCC Invest отмечают, что в июле в большей степени реализовались предпосылки пессимистичного сценария, что привело к пересмотру прогноза.
По наиболее негативному прогнозу:
Август 2025 года: 555,7 тенге за доллар
Конец 2025 года: 564,9 тенге
Август 2026 года: 567,8 тенге
Эксперты считают, что этот сценарий отражает высокий уровень волатильности национальной валюты.
Согласно базовому сценарию:
Август 2025 года: ослабление тенге до 538,5 тенге за доллар, что на 9,7 тенге (+1,8%) выше июля.
Конец 2025 года: курс может достичь 547,4 тенге
Июль 2026 года: 550,1 тенге
Основной фактор ослабления – старт августа, когда курс достиг 543,24 тенге за доллар.
По наиболее благоприятному прогнозу:
Среднемесячный курс: укрепление тенге до 521,3 тенге за доллар с июльских 528,81
Конец 2025 года: 530 тенге
Через 12 месяцев: 532,3 тенге
Даже в этом случае тренд ослабления тенге к доллару сохраняется, хотя темпы снижения будут минимальными.
Даже базовый сценарий указывает на постепенное ослабление тенге к доллару США. Реальные изменения курса зависят от множества экономических и внешних факторов, поэтому прогноз следует рассматривать как ориентировочный.
