Казахстанцам вернут переплаченные миллиарды за отопление: кто получит больше всех

Қазақ тіліне аудару

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики завершил перерасчёт тарифов на услуги теплоснабжения. Возврат коснётся потребителей, у которых нет приборов учёта тепловой энергии, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Почему сделали перерасчёт

Согласно закону, компании-монополисты обязаны корректировать начисления за отопление в зависимости от фактической температуры воздуха. Это позволяет избежать переплаты за тепло в тёплые месяцы и делает тарифы более справедливыми.

Сумма возврата

По итогам перерасчёта гражданам будет возвращено более 1,55 млрд тенге (с учётом НДС). Деньги будут отображены в квитанциях отдельной строкой в качестве аванса (сальдо):

либо в новом отопительном сезоне 2024–2025 годов,

либо за календарный 2025 год.

В каких регионах вернут больше всего

Возврат затронет все области страны, кроме Шымкента и Ұлытау, где изначально учитывали реальную температуру при расчёте тарифа.

Наибольшие суммы перерасчёта приходятся на:

Карагандинскую область — 457 млн тг,

Восточно-Казахстанскую область — 257,2 млн тг,

Астану — 224,5 млн тг,

Мангистаускую область — 176,7 млн тг,

Алматы — 74,2 млн тг,

Северо-Казахстанскую область — 74,8 млн тг.

Наименьшие суммы перерасчёта получат жители Туркестанской области (0,1 млн тг) и Жетісу (0,03 млн тг).

Особенность перерасчёта в Астане

В столице корректировка проводилась ежемесячно на протяжении всего отопительного сезона. Такой подход позволил максимально точно учитывать колебания температуры и отражать реальные объёмы теплопотребления.

Прозрачность и защита прав потребителей

По мнению регулятора, проведённая работа обеспечивает прозрачность тарифов и защищает интересы граждан, исключая необоснованные переплаты.

Куда обращаться за справкой

Жители могут получить дополнительную информацию в территориальных департаментах Комитета по регулированию естественных монополий. Например: