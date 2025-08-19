Казахстанцам вернут переплаченные миллиарды за отопление: кто получит больше всех

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики завершил перерасчёт тарифов на услуги теплоснабжения. Возврат коснётся потребителей, у которых нет приборов учёта тепловой энергии, сообщает Lada.kz.
Согласно закону, компании-монополисты обязаны корректировать начисления за отопление в зависимости от фактической температуры воздуха. Это позволяет избежать переплаты за тепло в тёплые месяцы и делает тарифы более справедливыми.
По итогам перерасчёта гражданам будет возвращено более 1,55 млрд тенге (с учётом НДС). Деньги будут отображены в квитанциях отдельной строкой в качестве аванса (сальдо):
либо в новом отопительном сезоне 2024–2025 годов,
либо за календарный 2025 год.
Возврат затронет все области страны, кроме Шымкента и Ұлытау, где изначально учитывали реальную температуру при расчёте тарифа.
Наибольшие суммы перерасчёта приходятся на:
Карагандинскую область — 457 млн тг,
Восточно-Казахстанскую область — 257,2 млн тг,
Астану — 224,5 млн тг,
Мангистаускую область — 176,7 млн тг,
Алматы — 74,2 млн тг,
Северо-Казахстанскую область — 74,8 млн тг.
Наименьшие суммы перерасчёта получат жители Туркестанской области (0,1 млн тг) и Жетісу (0,03 млн тг).
В столице корректировка проводилась ежемесячно на протяжении всего отопительного сезона. Такой подход позволил максимально точно учитывать колебания температуры и отражать реальные объёмы теплопотребления.
По мнению регулятора, проведённая работа обеспечивает прозрачность тарифов и защищает интересы граждан, исключая необоснованные переплаты.
Жители могут получить дополнительную информацию в территориальных департаментах Комитета по регулированию естественных монополий. Например:
Астана - (7172) 79-58-97;
Алматы - (727) 279-31-39;
Шымкент - (7252) 32-15-07;
область Абай - (7222) 52-17-91;
Акмолинская область - (7162) 50-43-63;
Алматинская область - (7273) 05-91-29;
Атырауская область - (7122) 21-10-38;
Актюбинская область - (7132) 55-73-38;
Восточно-Казахстанская область - (7232) 61-04-88;
Жамбылская область - (7262) 45-94-68;
Западно-Казахстанская область - (7112) 24-01-76;
Карагандинская область - (7212) 90-03-40;
Костанайская область - (7142) 54-28-76;
Кызылординская область - (7242) 26-22-93;
Мангистауская область - (7292) 42-16-20;
Павлодарская область - (7182) 32-12-02;
Северо-Казахстанская область - (7152) 53-42-55;
Туркестанская область - (7253) 35-30-12;
Ұлытау - (7102) 76-07-24;
Жетісу - (7282) 24-28-05.
