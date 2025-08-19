18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
19.08.2025, 09:28

Казахстанцам вернут переплаченные миллиарды за отопление: кто получит больше всех

Новости Казахстана 0 1 048

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики завершил перерасчёт тарифов на услуги теплоснабжения. Возврат коснётся потребителей, у которых нет приборов учёта тепловой энергии, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему сделали перерасчёт

Согласно закону, компании-монополисты обязаны корректировать начисления за отопление в зависимости от фактической температуры воздуха. Это позволяет избежать переплаты за тепло в тёплые месяцы и делает тарифы более справедливыми.

Сумма возврата

По итогам перерасчёта гражданам будет возвращено более 1,55 млрд тенге (с учётом НДС). Деньги будут отображены в квитанциях отдельной строкой в качестве аванса (сальдо):

  • либо в новом отопительном сезоне 2024–2025 годов,

  • либо за календарный 2025 год.

В каких регионах вернут больше всего

Возврат затронет все области страны, кроме Шымкента и Ұлытау, где изначально учитывали реальную температуру при расчёте тарифа.
Наибольшие суммы перерасчёта приходятся на:

  • Карагандинскую область — 457 млн тг,

  • Восточно-Казахстанскую область — 257,2 млн тг,

  • Астану — 224,5 млн тг,

  • Мангистаускую область — 176,7 млн тг,

  • Алматы — 74,2 млн тг,

  • Северо-Казахстанскую область — 74,8 млн тг.

Наименьшие суммы перерасчёта получат жители Туркестанской области (0,1 млн тг) и Жетісу (0,03 млн тг).

Особенность перерасчёта в Астане

В столице корректировка проводилась ежемесячно на протяжении всего отопительного сезона. Такой подход позволил максимально точно учитывать колебания температуры и отражать реальные объёмы теплопотребления.

Прозрачность и защита прав потребителей

По мнению регулятора, проведённая работа обеспечивает прозрачность тарифов и защищает интересы граждан, исключая необоснованные переплаты.

Куда обращаться за справкой

Жители могут получить дополнительную информацию в территориальных департаментах Комитета по регулированию естественных монополий. Например:

  • Астана - (7172) 79-58-97;

    Алматы - (727) 279-31-39;

    Шымкент - (7252) 32-15-07;

    область Абай - (7222) 52-17-91;

    Акмолинская область - (7162) 50-43-63;

    Алматинская область - (7273) 05-91-29;

    Атырауская область - (7122) 21-10-38;

    Актюбинская область - (7132) 55-73-38;

    Восточно-Казахстанская область - (7232) 61-04-88;

    Жамбылская область - (7262) 45-94-68;

    Западно-Казахстанская область - (7112) 24-01-76;

    Карагандинская область - (7212) 90-03-40;

    Костанайская область - (7142) 54-28-76;

    Кызылординская область - (7242) 26-22-93;

    Мангистауская область - (7292) 42-16-20;

    Павлодарская область - (7182) 32-12-02;

    Северо-Казахстанская область - (7152) 53-42-55;

    Туркестанская область - (7253) 35-30-12;

    Ұлытау - (7102) 76-07-24;

    Жетісу - (7282) 24-28-05.

