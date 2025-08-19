18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.08.2025, 09:43

"Почему не на казахском?” — пассажирка устроила громкий скандал в самолёте FlyArystan (видео)

Новости Казахстана 0 2 424

На одном из рейсов FlyArystan произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Пассажирка обвинила сотрудников авиакомпании в том, что они не отвечали на её вопросы на государственном языке. Ситуация усугубилась тем, что сам рейс задержали почти на три часа, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz»

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Трехчасовое ожидание и конфликт при посадке

По словам очевидцев, рейс задержали на несколько часов, что вызвало напряжение среди пассажиров. При посадке в самолёт одна из женщин начала громко выражать недовольство. Она утверждала, что сотрудники не отвечали ей на казахском, хотя вопрос был задан именно на этом языке.

Очевидцы рассказали подробности

Пассажирка @akmaral.zhalimbetova, находившаяся на борту, поделилась своими впечатлениями:

«Я, как и остальные, ждала посадки после трёхчасовой задержки. В очереди раздались крики, сотрудники аэропорта и люди в форме побежали к месту конфликта. Вскоре мы увидели заплаканную девушку, которую пытались успокоить. Позже оказалось, что она и была участницей перепалки. Мы сидели рядом, и всё происходящее фиксировалось на видео».

Видео инцидента попало в сеть

На опубликованных кадрах слышно, как пассажирка резко высказывает претензии сотруднице авиакомпании. Причиной стала не только длительная задержка, но и то, что ответ прозвучал на русском языке.

Комментарий FlyArystan

Сотрудница авиакомпании принесла извинения за случившееся. После урегулирования ситуации посадка завершилась, и самолёт вылетел в назначенный пункт назначения.

Сообщаем, что инцидент произошел во время рейса FS7162 в зоне посадки Международного аэропорта Туркестан между пассажиром и агентом аэропорта, которого пассажир толкнул.

В связи с этим были вызваны соответствующие службы. Представитель наземной службы авиакомпании FlyArystan подключилась к ситуации в завершение посадки уже на борту самолета с целью ее деэскалации и разъяснения пассажиру правил поведения.

Распространяемый видеофрагмент вырван из контекста: просьба удалить запись с участием агента аэропорта была направлена исключительно на урегулирование конфликта.

Мы напоминаем пассажирам, что каждый несет личную ответственность за свое поведение и уважительное отношение к окружающим. Соблюдение установленных правил является основой безопасности и комфорта при посадке и во время полета.

2
11
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира