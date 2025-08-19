"Почему не на казахском?” — пассажирка устроила громкий скандал в самолёте FlyArystan (видео)

Қазақ тіліне аудару

На одном из рейсов FlyArystan произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Пассажирка обвинила сотрудников авиакомпании в том, что они не отвечали на её вопросы на государственном языке. Ситуация усугубилась тем, что сам рейс задержали почти на три часа, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр YouTube

Трехчасовое ожидание и конфликт при посадке

По словам очевидцев, рейс задержали на несколько часов, что вызвало напряжение среди пассажиров. При посадке в самолёт одна из женщин начала громко выражать недовольство. Она утверждала, что сотрудники не отвечали ей на казахском, хотя вопрос был задан именно на этом языке.

Очевидцы рассказали подробности

Пассажирка @akmaral.zhalimbetova, находившаяся на борту, поделилась своими впечатлениями:

«Я, как и остальные, ждала посадки после трёхчасовой задержки. В очереди раздались крики, сотрудники аэропорта и люди в форме побежали к месту конфликта. Вскоре мы увидели заплаканную девушку, которую пытались успокоить. Позже оказалось, что она и была участницей перепалки. Мы сидели рядом, и всё происходящее фиксировалось на видео».

Видео инцидента попало в сеть

На опубликованных кадрах слышно, как пассажирка резко высказывает претензии сотруднице авиакомпании. Причиной стала не только длительная задержка, но и то, что ответ прозвучал на русском языке.

Комментарий FlyArystan

Сотрудница авиакомпании принесла извинения за случившееся. После урегулирования ситуации посадка завершилась, и самолёт вылетел в назначенный пункт назначения.

Сообщаем, что инцидент произошел во время рейса FS7162 в зоне посадки Международного аэропорта Туркестан между пассажиром и агентом аэропорта, которого пассажир толкнул.

В связи с этим были вызваны соответствующие службы. Представитель наземной службы авиакомпании FlyArystan подключилась к ситуации в завершение посадки уже на борту самолета с целью ее деэскалации и разъяснения пассажиру правил поведения.

Распространяемый видеофрагмент вырван из контекста: просьба удалить запись с участием агента аэропорта была направлена исключительно на урегулирование конфликта.

Мы напоминаем пассажирам, что каждый несет личную ответственность за свое поведение и уважительное отношение к окружающим. Соблюдение установленных правил является основой безопасности и комфорта при посадке и во время полета.