"Почему не на казахском?” — пассажирка устроила громкий скандал в самолёте FlyArystan (видео)

На одном из рейсов FlyArystan произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Пассажирка обвинила сотрудников авиакомпании в том, что они не отвечали на её вопросы на государственном языке. Ситуация усугубилась тем, что сам рейс задержали почти на три часа, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
По словам очевидцев, рейс задержали на несколько часов, что вызвало напряжение среди пассажиров. При посадке в самолёт одна из женщин начала громко выражать недовольство. Она утверждала, что сотрудники не отвечали ей на казахском, хотя вопрос был задан именно на этом языке.
Пассажирка @akmaral.zhalimbetova, находившаяся на борту, поделилась своими впечатлениями:
«Я, как и остальные, ждала посадки после трёхчасовой задержки. В очереди раздались крики, сотрудники аэропорта и люди в форме побежали к месту конфликта. Вскоре мы увидели заплаканную девушку, которую пытались успокоить. Позже оказалось, что она и была участницей перепалки. Мы сидели рядом, и всё происходящее фиксировалось на видео».
На опубликованных кадрах слышно, как пассажирка резко высказывает претензии сотруднице авиакомпании. Причиной стала не только длительная задержка, но и то, что ответ прозвучал на русском языке.
Сотрудница авиакомпании принесла извинения за случившееся. После урегулирования ситуации посадка завершилась, и самолёт вылетел в назначенный пункт назначения.
Сообщаем, что инцидент произошел во время рейса FS7162 в зоне посадки Международного аэропорта Туркестан между пассажиром и агентом аэропорта, которого пассажир толкнул.
В связи с этим были вызваны соответствующие службы. Представитель наземной службы авиакомпании FlyArystan подключилась к ситуации в завершение посадки уже на борту самолета с целью ее деэскалации и разъяснения пассажиру правил поведения.
Распространяемый видеофрагмент вырван из контекста: просьба удалить запись с участием агента аэропорта была направлена исключительно на урегулирование конфликта.
Мы напоминаем пассажирам, что каждый несет личную ответственность за свое поведение и уважительное отношение к окружающим. Соблюдение установленных правил является основой безопасности и комфорта при посадке и во время полета.
