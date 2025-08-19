18+
19.08.2025, 10:53

Детский сад ужаса: воспитательница в Таразе разбила голову ребёнку

Новости Казахстана 0 561

В социальных сетях распространилось видео, вызвавшее широкий резонанс. На кадрах видно, как сотрудница детского сада в Таразе применяет силу к малышу. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Видео с места происшествия

Запись, опубликованная очевидцами, показывает, как женщина с размаху ударяет ребёнка по голове синим пакетом. От неожиданного удара малыш хватается за голову и отходит в сторону. На последующих кадрах заметно, что кожа на голове ребёнка лопнула, что подтверждает серьёзность полученной травмы.

Реакция полиции

В департаменте полиции Жамбылской области подтвердили факт происшествия. В отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса РК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ход расследования

По данным полиции:

  • назначены медицинские экспертизы для определения степени причинённого вреда здоровью ребёнка;

  • ведётся опрос свидетелей и работников дошкольного учреждения;

  • устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Представители пресс-службы подчеркнули, что расследование находится на особом контроле руководства департамента.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
По моему здесь другая статья должна быть Нанесение повреждений. А, уже легких или тяжелых пусть врач определит.
19.08.2025, 07:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

