Детский сад ужаса: воспитательница в Таразе разбила голову ребёнку

В социальных сетях распространилось видео , вызвавшее широкий резонанс. На кадрах видно, как сотрудница детского сада в Таразе применяет силу к малышу. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Видео с места происшествия

Запись, опубликованная очевидцами, показывает, как женщина с размаху ударяет ребёнка по голове синим пакетом. От неожиданного удара малыш хватается за голову и отходит в сторону. На последующих кадрах заметно, что кожа на голове ребёнка лопнула, что подтверждает серьёзность полученной травмы.

Реакция полиции

В департаменте полиции Жамбылской области подтвердили факт происшествия. В отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса РК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ход расследования

По данным полиции:

назначены медицинские экспертизы для определения степени причинённого вреда здоровью ребёнка;

ведётся опрос свидетелей и работников дошкольного учреждения;

устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Представители пресс-службы подчеркнули, что расследование находится на особом контроле руководства департамента.