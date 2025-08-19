18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.08.2025, 11:12

В поездах Казахстана заработал спутниковый интернет нового поколения

Новости Казахстана

Пассажиры поезда "Астана – Боровое" получили доступ к спутниковому интернету Starlink от компании Илона Маска. Как сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, проект запущен в пилотном формате. После его завершения ведомство рассмотрит возможность расширения сервиса на другие маршруты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ

Первые тесты на маршруте "Астана – Боровое"

Параллельно завершено тестирование интернета через спутники OneWeb. Для подключения использовано мультимедийное оборудование, которое было адаптировано под новые задачи.

Новая система для транзитных перевозок

Министерство также внедряет цифровую платформу для контроля транзитных грузов в рамках ЕАЭС. Информационная система "Транзит" позволяет отслеживать перемещение товаров в режиме реального времени.

  • система успешно прошла проверки по кибербезопасности;

  • интегрирована с базами данных всех стран ЕАЭС;

  • завершается синхронизация с системами Комитета госдоходов.

На первом этапе "Транзит" позволит контролировать около 6% всего грузопотока через семь внешних границ Казахстана. Сейчас проходит экспертиза тарифов национального оператора, ведётся закупка и аренда навигационных пломб.

Проблемы железнодорожных перевозок

Жаслан Мадиев также рассказал о выявленных трудностях в железнодорожной сфере:

  • отсутствие прозрачности в загруженности магистральной сети;

  • ручное планирование перевозок;

  • слабый контроль за операциями;

  • фиксация прибытия и отправления вагонов на бумаге;

  • частые простои и задержки из-за неэффективного управления.

Цифровые решения для железных дорог

Для устранения проблем предлагается внедрение современных технологий:

  • создание цифрового двойника магистральной сети;

  • использование искусственного интеллекта для планирования перевозок;

  • видеораспознавание номеров вагонов;

  • автоматическая передача данных с GPS-трекеров;

  • автоматический расчет времени простоя вагонов.

По словам министра, цифровизация железных дорог позволит повысить эффективность перевозок, снизить задержки и сделать систему более прозрачной.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это же и хотел ввести Амрин, а его за это посадили.
19.08.2025, 09:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

