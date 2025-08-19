Казахстанцам за один неверный перевод грозит до 7 лет лишения свободы

Қазақ тіліне аудару

С сентября 2025 года в Казахстане начинает действовать новая статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за так называемое дропперство . Юристы предупреждают : даже случайная помощь малознакомому человеку с переводом денег может обернуться тюремным сроком, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: pinterest.com

Что такое дропперство

Под дропперством понимается участие в операциях по обналичиванию или переводу чужих средств, происхождение которых может оказаться незаконным. Часто люди становятся дропперами непреднамеренно, не осознавая последствий.

Юристы приводят пример:

человек едет в поезде и знакомится с попутчиком;

собеседник просит об услуге: перевести деньги на вашу карту и снять наличные, так как у него «не работает карта»;

на первый взгляд это кажется безобидной просьбой, но на деле вы можете оказаться звеном в цепочке преступных финансовых схем.

Чем опасен «безобидный перевод»

Любая транзакция оставляет цифровой след. В случае расследования именно держателю карты придется объяснять, откуда на его счет поступили подозрительные средства. Даже если человек действовал из лучших побуждений, в глазах закона он становится соучастником финансовых махинаций.

Новая статья УК: наказание за дропперство

С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу статья 231-1 Уголовного кодекса «Дропперство». Она предусматривает:

уголовную ответственность за участие в подобных операциях;

наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет.

Таким образом, простая услуга знакомому или случайному попутчику может закончиться серьезным уголовным делом.

Рекомендации юристов

Эксперты советуют быть максимально осторожными и помнить:

не принимайте переводы от незнакомых или малознакомых людей;

не соглашайтесь снимать наличные с чужих карт;

не участвуйте в сомнительных операциях, даже если они кажутся безобидными.

В противном случае «доброе дело» может обернуться следствием, а помощь попутчику — реальным сроком заключения.