19.08.2025, 12:58

Россияне рванули в Казахстан: новое туристическое направление бьёт рекорды популярности

Новости Казахстана 0 2 795

Летний туристический сезон в России завершился с позитивными итогами: продажи организованных туров увеличились в среднем на 11% год к году. Основным драйвером стали международные направления, чему способствовали укрепление рубля и расширение маршрутной сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсант».

Фото: dom.com.cy
Фото: dom.com.cy

Продажи туров показали уверенный рост

При этом интерес к внутреннему российскому туризму оказался ограничен. Закрытие пляжей в Анапе и мораторий на авиасообщение с Крымом снизили привлекательность южных курортов.

Казахстан набирает популярность у туристов

Особое внимание в этом сезоне привлекли поездки в страны СНГ. Аналитики отмечают, что Казахстан стал одним из лидеров по приросту спроса среди соседних направлений:

  • количество бронирований размещений в стране выросло на 64% год к году;

  • туристы интересовались как крупными городами (Астана, Алматы), так и экскурсионными маршрутами — Чарынский каньон, Боровое, Кольсайские озера;

  • Казахстан усиливает позиции на фоне роста интереса к Армении (+56%) и Киргизии (+27%).

Таким образом, республика постепенно превращается в важное звено регионального туризма, предлагая как культурные, так и природные маршруты.

Динамика цен и предпочтения туристов

Рост интереса к зарубежным поездкам связан не только с расширением географии рейсов, но и с ценовой политикой:

  • стоимость отдыха в России оставалась высокой, а сервис — ограниченным;

  • в ряде зарубежных направлений, напротив, цены снизились. Например, проживание в Китае стало на 15% дешевле;

  • средняя стоимость тура в Турцию выросла до 209,6 тыс. рублей (+7%), что снизило её долю на рынке и укрепило позиции Египта и Вьетнама.

Новые лидеры сезона

  • Вьетнам показал рекордный рост — количество бронирований увеличилось в восемь раз благодаря запуску новых рейсов.

  • Египет усилил позиции, заняв 14% рынка.

  • Китай, Грузия, Мальдивы также вошли в число направлений, спрос на которые заметно вырос.

  • В России спрос сместился с пляжного отдыха на экскурсионные маршруты: Санкт-Петербург (+40%), Татарстан (+15%), Калининградская область (+13%).

Казахстан как точка притяжения

Для казахстанского туризма открываются новые перспективы:

  • растущий интерес со стороны российских и зарубежных туристов;

  • удобное географическое положение для комбинированных маршрутов (например, «Казахстан–Узбекистан» или «Казахстан–Киргизия»);

  • активное развитие внутренней инфраструктуры — запуск новых авиарейсов, улучшение качества гостиничного сервиса и популяризация природных достопримечательностей.

? В итоге, лето показало, что Казахстан становится всё более заметным игроком на туристической карте региона. Если текущие тенденции сохранятся, республика может закрепить за собой статус одного из ключевых центров туризма в Центральной Азии.

