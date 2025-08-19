Вторая трагедия в общежитии Назарбаев Университета: студентка выпала из окна

Қазақ тіліне аудару

В Астане зафиксирован новый трагический случай в стенах Назарбаев Университета. Из окна 12-го этажа общежития выпала 22-летняя студентка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: newsroom.kz

Когда произошла трагедия

Инцидент случился 15 августа, однако известно о нем стало лишь сейчас. По данным департамента полиции Астаны, гибель студентки стала поводом для возбуждения уголовного дела.

«В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе полиции.

Реакция университета

Факт трагедии подтвердили и в Назарбаев Университете. Администрация вуза выразила соболезнования родным и близким погибшей, подчеркнув, что распространять непроверенную информацию недопустимо.

«Университет выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей и разделяет их тяжелую утрату. Все необходимые меры реагирования были оперативно приняты: задействованы экстренные службы и правоохранительные органы, а также оказывается психологическая поддержка», — сообщили в вузе.

Предыдущие трагические случаи

Это уже вторая смерть студента в общежитии Назарбаев Университета за последнее время, что вызывает обеспокоенность в обществе. Вопросы безопасности и психологической поддержки учащихся становятся всё более актуальными.