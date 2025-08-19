Почему тысячи казахстанцев едут учиться в Россию — новый рекорд поступлений

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, Казахстан занял второе место среди стран, граждане которых чаще всего выбирают российские университеты для обучения. На 31 декабря 2024 года в вузах России учились почти 4 тысячи студентов из Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
В пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов в российских университетах вошли:
Китай — 13 687 студентов;
Казахстан — 3 972 студента;
Узбекистан — 3 760 студентов;
Киргизия — 3 537 студентов;
Индия — 2 612 студентов.
Таким образом, Казахстан уступает только Китаю, но опережает соседние страны Центральной Азии.
Помимо студентов из стран СНГ и Азии, в российских вузах обучаются и граждане ЕС. На 1 октября 2024 года их число составило 2 317 человек.
Общее количество иностранных студентов в России по итогам 2024 года достигло 414,6 тыс. человек из 182 стран. Это на 31,7 тыс. больше, чем в 2022 году, что подтверждает рост интереса к российскому образованию.
Для студентов из Казахстана российские вузы остаются привлекательными по нескольким причинам:
языковая близость — большинство программ доступны на русском языке;
географическая доступность — многие университеты находятся рядом с границей;
сильные научные школы в инженерных, медицинских и IT-направлениях;
гибкая система грантов и льгот для граждан стран СНГ.
Эксперты отмечают, что эта тенденция будет сохраняться и дальше, поскольку сотрудничество Казахстана и России в сфере образования продолжает укрепляться.
