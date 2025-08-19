18+
19.08.2025, 14:55

Почему тысячи казахстанцев едут учиться в Россию — новый рекорд поступлений

Новости Казахстана

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, Казахстан занял второе место среди стран, граждане которых чаще всего выбирают российские университеты для обучения. На 31 декабря 2024 года в вузах России учились почти 4 тысячи студентов из Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

 

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Китай и Казахстан — лидеры академической мобильности

В пятерку стран-лидеров по числу иностранных студентов в российских университетах вошли:

  • Китай — 13 687 студентов;

  • Казахстан — 3 972 студента;

  • Узбекистан — 3 760 студентов;

  • Киргизия — 3 537 студентов;

  • Индия — 2 612 студентов.

Таким образом, Казахстан уступает только Китаю, но опережает соседние страны Центральной Азии.

Европейские студенты и общая динамика

Помимо студентов из стран СНГ и Азии, в российских вузах обучаются и граждане ЕС. На 1 октября 2024 года их число составило 2 317 человек.

Общее количество иностранных студентов в России по итогам 2024 года достигло 414,6 тыс. человек из 182 стран. Это на 31,7 тыс. больше, чем в 2022 году, что подтверждает рост интереса к российскому образованию.

Почему казахстанцы выбирают Россию

Для студентов из Казахстана российские вузы остаются привлекательными по нескольким причинам:

  • языковая близость — большинство программ доступны на русском языке;

  • географическая доступность — многие университеты находятся рядом с границей;

  • сильные научные школы в инженерных, медицинских и IT-направлениях;

  • гибкая система грантов и льгот для граждан стран СНГ.

Эксперты отмечают, что эта тенденция будет сохраняться и дальше, поскольку сотрудничество Казахстана и России в сфере образования продолжает укрепляться.

7
4
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

