Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
19.08.2025, 15:08

С сентября мобильные переводы в Казахстане попадут под жёсткий контроль

Новости Казахстана 0 2 265

С осени 2025 года в Казахстане начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов. Теперь для физических лиц введены чёткие критерии, при превышении которых переводы будут считаться доходом от предпринимательской деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новый порог проверки переводов

Комитет государственных доходов (КГД) уточнил, что внимание налоговых органов будет привлекать ситуация, когда:

  • на счёт одного человека за три месяца поступает более 100 переводов;

  • переводы поступают от разных отправителей;

  • их совокупная сумма превышает 12-кратный размер минимальной зарплаты.

В 2025 году минимальная заработная плата в Казахстане составляет 85 000 тенге, значит, установленный порог равен 1 020 000 тенге.

Как будет осуществляться контроль

Банки обязаны передавать в налоговые органы данные о физических лицах, чьи переводы превышают эти критерии. После поступления информации сотрудники КГД проведут её анализ.

Таким образом, контроль затронет только тех граждан, у кого количество и сумма переводов выходят за установленные пределы. Обычные переводы между родственниками, друзьями и коллегами под проверку не попадут.

Что ждёт нарушителей

Если налоговые органы усмотрят признаки предпринимательской деятельности, то:

  • физлицу направят уведомление об устранении нарушений;

  • срок на выполнение требований составит 30 рабочих дней с момента вручения уведомления;

  • при невыполнении предписания будет назначена тематическая налоговая проверка, ограниченная конкретным вопросом.

Почему это важно

Введение новых правил направлено на то, чтобы вывести из «тени» тех, кто фактически ведёт бизнес через личные банковские счета, но не регистрирует его официально. Таким образом государство стремится сократить объём неучтённых доходов и увеличить поступления налогов в бюджет.

