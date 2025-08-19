18+
19.08.2025, 16:05

Казахстан упрощает международные грузоперевозки — Минтранс отменяет бланки разрешений

Новости Казахстана 0 433

Министерство транспорта Казахстана объявило о планах по постепенной отмене бланков разрешений на международные автоперевозки грузов. Эта мера направлена на либерализацию рынка и сокращение бюрократических барьеров для перевозчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Бланки разрешений: защита или препятствие?

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев отметил, что система иностранных бланков разрешений действовала как инструмент защиты отечественных перевозчиков.

"Эти 'дозволы' создавались более 30 лет для того, чтобы поддерживать внутреннего автоперевозчика. Но институт крупных частных перевозчиков так и не сформировался, а система не работает должным образом", – пояснил он.

По его словам, бланковая система увеличивает стоимость перевозки и ограничивает транзит через страну.

Переход к бездозвольной системе

Министерство планирует постепенно перейти на модель, схожую с принципом "открытого неба":

  • Упрощение правил международных перевозок.

  • Снятие коррупционных рисков, связанных с разрешениями.

  • Снижение стоимости перевозок для населения.

Сауранбаев подчеркнул, что такая трансформация потребует компромисса между интересами бизнеса и государства:

"Когда создаются преференции для местного перевозчика, стоимость транспортировки растет с $7 тыс. до $12 тыс. Для кого я должен работать — для бизнеса или для населения?"

Преференции для компаний-релокантов

Критика со стороны казахстанских перевозчиков в адрес министерства часто связана с тем, что приоритет якобы отдается иностранным компаниям, переезжающим в страну. Министр разъяснил ситуацию:

  • Компании-релоканты, которые зарегистрированы в Казахстане, платят налоги и создают рабочие места для местного населения.

  • Их деятельность приносит стране дополнительный экономический "пирог", а не забирает объемы работы у казахстанских перевозчиков.

"Мы боремся за инвесторов и развитие рынка. Важно, чтобы автомобили были зарегистрированы в Казахстане и чтобы компании соблюдали налоговое законодательство", – отметил Сауранбаев.

Итог

Отмена бланков разрешений станет шагом к более открытой и конкурентной системе международных автоперевозок в Казахстане. Это позволит снизить стоимость грузоперевозок для населения, стимулировать транзит через страну и привлечь новые инвестиции в транспортный сектор.

