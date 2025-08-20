Новый оператор такси выходит на рынок Казахстана

На рынок Казахстана выходит новый игрок в сфере пассажирских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал журналистам о планах развития рынка такси и о регулировании тарифов на частные перевозки.
По словам министра, позиция ведомства относительно регулирования цен осталась прежней. Он подчеркнул, что для стабилизации тарифов важно привлекать на рынок новые компании.
"Мы ведем переговоры с другими инвесторами, чтобы у населения был выбор. Сегодня уже заходит прибалтийская компания Bolt, которая стартует с самокатов и постепенно перейдет на такси. С 'Яндексом' активно конкурирует InDriver, который постепенно набирает позиции", – отметил Н. Сауранбаев.
Министр также уточнил, что вопросы ценовой политики регулирующих компаний находятся в ведении Агентства по защите и развитию конкуренции.
"У меня даже нет полномочий по этим вопросам. В регионах работают казахстанские частники, а в Алматы и Астане доминируют крупные игроки. В целом, я согласен, что цена у агрегаторов высокая", – добавил министр.
Ввод новых операторов, по мнению ведомства, позволит создать конкурентную среду и снизить стоимость поездок для населения.
