Новый оператор такси выходит на рынок Казахстана

На рынок Казахстана выходит новый игрок в сфере пассажирских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал журналистам о планах развития рынка такси и о регулировании тарифов на частные перевозки.

Дополнительные компании для снижения цен

По словам министра, позиция ведомства относительно регулирования цен осталась прежней. Он подчеркнул, что для стабилизации тарифов важно привлекать на рынок новые компании.

"Мы ведем переговоры с другими инвесторами, чтобы у населения был выбор. Сегодня уже заходит прибалтийская компания Bolt, которая стартует с самокатов и постепенно перейдет на такси. С 'Яндексом' активно конкурирует InDriver, который постепенно набирает позиции", – отметил Н. Сауранбаев.

Ценовая политика под контролем конкуренции

Министр также уточнил, что вопросы ценовой политики регулирующих компаний находятся в ведении Агентства по защите и развитию конкуренции.

"У меня даже нет полномочий по этим вопросам. В регионах работают казахстанские частники, а в Алматы и Астане доминируют крупные игроки. В целом, я согласен, что цена у агрегаторов высокая", – добавил министр.

Новый выбор для пассажиров

Ввод новых операторов, по мнению ведомства, позволит создать конкурентную среду и снизить стоимость поездок для населения.