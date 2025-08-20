18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.08.2025, 20:34

Новый оператор такси выходит на рынок Казахстана

Новости Казахстана 0 1 226

На рынок Казахстана выходит новый игрок в сфере пассажирских перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал журналистам о планах развития рынка такси и о регулировании тарифов на частные перевозки.

Дополнительные компании для снижения цен

По словам министра, позиция ведомства относительно регулирования цен осталась прежней. Он подчеркнул, что для стабилизации тарифов важно привлекать на рынок новые компании.

"Мы ведем переговоры с другими инвесторами, чтобы у населения был выбор. Сегодня уже заходит прибалтийская компания Bolt, которая стартует с самокатов и постепенно перейдет на такси. С 'Яндексом' активно конкурирует InDriver, который постепенно набирает позиции", – отметил Н. Сауранбаев.

Ценовая политика под контролем конкуренции

Министр также уточнил, что вопросы ценовой политики регулирующих компаний находятся в ведении Агентства по защите и развитию конкуренции.

"У меня даже нет полномочий по этим вопросам. В регионах работают казахстанские частники, а в Алматы и Астане доминируют крупные игроки. В целом, я согласен, что цена у агрегаторов высокая", – добавил министр.

Новый выбор для пассажиров

Ввод новых операторов, по мнению ведомства, позволит создать конкурентную среду и снизить стоимость поездок для населения.

3
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира