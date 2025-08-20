18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Смертельная привычка казахстанских водителей: почему штрафы не помогают

Новости Казахстана 0 335

Даже с усиленным контролем со стороны полиции и ростом штрафов, многие водители и пассажиры в Казахстане продолжают игнорировать обязательное использование ремней безопасности. Что заставляет людей пренебрегать собственной безопасностью и какие меры могут помочь изменить привычку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: carfromjapan.com
Фото: carfromjapan.com

Масштабы нарушения правил

По данным Министерства внутренних дел, с начала 2025 года зарегистрировано 254 тысячи нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями и отсутствием мотошлемов.

Официальная статистика ПДД впечатляет: за год зафиксировано 8,2 миллиона нарушений, из которых сотни тысяч касаются ремней безопасности. Однако даже эти цифры не меняют поведения многих граждан.

МВД отмечает, что увеличение штрафов пока не планируется, вместо этого изучается зарубежный опыт для совершенствования законодательства.

Граждане могут сообщать о нарушениях через приложения Egov Mobile и e-Otinish, прикладывая фото- и видеодоказательства. Но для большинства казахстанцев ремень — скорее формальность, чем необходимость.

«Люди думают, что у них много жизней»

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что главная причина игнорирования ремней — менталитет населения.

"Большинство исторически не пристегиваются на задних сиденьях. Многие думают, что ремень нужен не для безопасности, а чтобы избежать штрафа", — объясняет эксперт.

Он делится случаями ДТП, где пристегнутые и непристегнутые пассажиры отделялись разными исходами:

"Один вылетел через лобовое стекло и погиб, другой перевернулся несколько раз, но остался жив только потому, что был пристегнут. Люди беспечны и не думают о последствиях".

Нужно ли увеличивать штрафы?

По мнению Алексева, ужесточение наказаний проблему не решит.

"Штрафы и так высокие, но аварийность растет. Люди пристегиваются не из-за осознания риска, а из страха получить штраф. Нужно менять сознание — через образование, наглядные примеры и краш-тесты".

Эксперт предлагает воспитывать культуру безопасности с детства:

"Дети должны говорить родителям: 'Пристегнись!' Чтобы это стало привычкой, нужно, чтобы они видели последствия — например, разбитые машины на трассе. Тогда через 20 лет вырастет поколение, для которого ремень — такая же привычка, как чистка зубов".

Сравнение с соседними странами

Ситуация в Казахстане схожа с российской. Ежегодно в России в ДТП погибает 25–30 тысяч человек (численность небольшого города), и там также массово игнорируют ремни.

"Дело не в камерах и штрафах, а в отсутствии профилактики. У нас нет органа, который бы занимался предотвращением аварий — только сбором штрафов", — отмечает Алексей Алексеев.

Вывод

Пока одни надеются на ужесточение законов, другие уверены: только личная ответственность и системная работа с сознанием водителей и пассажиров способны снизить смертность на дорогах.

Статистика напоминает: непристегнутый ремень — это не просто штраф, а вопрос жизни и смерти.

