Деньги для богатых казахстанцев: кто получает АСП, несмотря на несколько квартир и коммерческую недвижимость

Адресная социальная помощь (АСП) предназначена для поддержки малообеспеченных граждан Казахстана. Однако проверка Высшей аудиторской палаты (ВАП) показала, что почти 1,5 тысячи семей получали выплаты, несмотря на наличие нескольких объектов недвижимости, включая коммерческую, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Основные выводы аудита

Среди получателей АСП оказались семьи с удовлетворительным и даже благополучным уровнем жизни.

Выявлено 1 468 семей с коммерческой недвижимостью и 15 семей, владеющих от 6 до 12 объектами недвижимости.

ВАП указывает на системные проблемы в распределении АСП: неэффективность расходования средств, непрозрачность назначения помощи и отсутствие комплексного подхода к решению бедности.

Состояние АСП в цифрах

Согласно отчету ВАП по исполнению республиканского бюджета за 2024 год:

На 1 января 2025 года получателями АСП числились 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей.

Общая сумма выплат составила 39,5 млрд тенге (для сравнения: в 2023 году выплаты получили 598,4 тыс. человек из 114,1 тыс. семей на сумму 57,4 млрд тенге).

АСП предоставляется гражданам, чей доход на душу населения не достигает черты бедности — около 38 тыс. тенге.

Получатели АСП без признаков нуждающихся

Для оценки соответствия семьи критериям АСП используется платформа «Цифровая карта семьи» (ЦКС). Она объединяет данные из 30 информационных систем и распределяет граждан по пяти категориям благополучия:

А — благополучный

B — удовлетворительный

C — неудовлетворительный

D, E — экстренный

Однако аудит выявил, что среди получателей АСП оказались и семьи с высоким уровнем жизни:

Категория C (неудовлетворительный) – 47,5 тыс. человек или 8,3 тыс. семей (17,7% от общего числа семей).

Категория B (удовлетворительный) – 5 тыс. семей (10,6%).

Категория A (благополучный) – 92 семьи (0,2%).

Недобросовестные получатели и недвижимость

Некоторые семьи, получающие АСП, владели сразу несколькими объектами недвижимости, включая коммерческую:

15 семей имели от 6 до 12 объектов недвижимости.

1 468 семей владели коммерческой недвижимостью.

Региональные данные:

Туркестанская область – 442 семьи

Жетісу – 156 семей

Абайская область – 126 семей

Мангистауская область – 118 семей

Жамбылская область – 116 семей

Шымкент – 108 семей

Эти данные показывают, что механизм назначения АСП может быть недостаточно проработанным и непрозрачным.

Основные проблемы системы АСП