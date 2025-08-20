Трагическое ДТП в Абайской области: трое детей погибли, ещё трое в тяжелом состоянии

В Урджарском районе Абайской области произошло ДТП, в результате которого погибли трое детей, а ещё трое получили тяжелые травмы, сообщили в региональной полиции и акимате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По предварительной информации, пожилой водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на детей, которые играли у ворот на расстоянии около 10 метров от проезжей части.
В полиции подчеркнули, что авария произошла в непосредственной близости от жилых домов, а дети оказались на пути следования машины.
Все трое выживших детей находятся в тяжелом состоянии. Областной департамент здравоохранения сообщил:
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь;
Для оказания квалифицированной помощи детей направлена бригада столичных специалистов, включающая реаниматолога, нейрохирурга и травматолога.
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева, в регион вылетел борт военно-транспортной авиации С-295 Минобороны с медицинской командой. Самолет прибыл в Урджарский район около полуночи.
Акимат области также сообщил о мерах поддержки семьям погибших:
Организация похорон;
Психологическая помощь;
Материальная поддержка.
На месте происшествия действует специальная группа под координацией заместителя акима, ситуация находится на особом контроле властей.
