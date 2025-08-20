Коммунальные «сюрпризы»: что обещает правительство казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

В 2025 году в Казахстане наблюдается рекордный рост тарифов на коммунальные услуги. Казинформ проанализировал факторы, влияющие на повышение цен, социальные последствия для населения, а также мнения экспертов и международный опыт в этой сфере, сообщает Lada.kz.

Причины роста тарифов

В последние месяцы коммунальные услуги в стране подорожали значительно. По данным Бюро национальной статистики, уровень инфляции в июне 2025 года достиг 11,8%, превысив показатель мая — 11,3%. Такое ускорение инфляции сильно сказывается на семейных бюджетах казахстанцев.

Наибольшее подорожание отмечено для холодного водоснабжения — стоимость услуги выросла на 96,1%, практически удвоившись. Также наблюдается существенное увеличение тарифов на другие услуги:

Отопление — на 19,2%

Газоснабжение — на 15,5%

Горячая вода — на 15,5%

Электроэнергия — на 11,3%

Содержание жилья — на 11,9%

Средние тарифы по стране на 2025 год составляют:

Холодная вода — 173 тенге за 1 куб. м

Водоотведение — 109 тенге за 1 куб. м

Отопление — 6150 тенге за 1 Гкал

Горячая вода — 475 тенге за куб. м

Электроэнергия — 2300–4000 тенге (в зависимости от объема потребления)

Природный газ — 34,5 тенге за куб. м

Комментарий Минэнерго

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан пояснил, что рост тарифов обусловлен совокупностью факторов:

Увеличением затрат на топливо, строительные материалы, ремонт и оплату труда

Длительным периодом замороженных тарифов, что снизило финансовую устойчивость коммунальных предприятий

Необходимостью модернизации энергетической инфраструктуры и предотвращения аварий

С 1 февраля 2025 года стоимость электроэнергии выросла на 2 тенге за кВт·ч, а с 1 августа — еще на 0,4 тенге. Эти меры направлены на обновление оборудования электростанций.

Мнения экспертов

Рыночная перспектива

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что рост тарифов связан с рыночными механизмами и сокращением субсидий:

Освобождение тарифов позволяет привлекать инвестиции, которые идут на обновление инфраструктуры

Повышение зарплат сотрудников коммунального сектора отражается на стоимости услуг

Проблемы прошлых лет

Экономист Максат Халык отмечает, что резкий рост тарифов стал следствием десятилетнего отсутствия реформ:

Тарифы удерживались на низком уровне, что привело к износу инфраструктуры

Рост тарифов усиливает разрыв между доходами населения и стоимостью жизни

Для снижения нагрузки на население эксперт советует сосредоточиться на поддержке сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры и улучшении логистики

Прогнозы на 2026 год

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев заявил, что в 2026 году коммунальные тарифы могут вырасти в среднем на 20–30%.

Механизмы смягчения воздействия на население включают:

Субсидирование части ставки вознаграждения за счет бюджета

Привлечение инвестиций через банки второго уровня, нацхолдинг «Байтерек» и международные финансовые институты

Переговоры о бюджетных кредитах для модернизации энергетического и коммунального сектора

В 2025 году власти ограничили рост тарифов на уровне 15–20% (раньше планировалось 35–50%), а в четвертом квартале повышение не ожидается. Цель — снизить финансовую нагрузку на граждан и сдерживать инфляцию.

Выгодные способы оплаты коммунальных услуг

С ростом тарифов казахстанцы ищут способы сократить расходы. Обзор банковских программ показал:

ForteBank — 10% бонус при оплате через мобильное приложение

Банк ЦентрКредит — 1% кешбэка

Halyk Bank — 0,5% (зависит от акций и тарифов)

Bereke Bank — 1%, с возможностью увеличения при крупном остатке на депозите

Freedom Bank — от 1%, растет с остатком на счете, привязка к валюте

Bank RBK — 2% через программу SARQYT при остатке ≥ 75 000 тенге

Некоторые крупные банки бонусов не предоставляют.

Международное сравнение

Тарифы на коммунальные услуги различаются в зависимости от уровня экономического развития:

Европа (Германия, Дания, Швеция) — высокие тарифы, но высокая доходность населения и развитая инфраструктура

Азия и Африка — низкие тарифы, но часто низкое качество обслуживания и перебои с поставками

В Казахстане планируемое повышение тарифов на 15–30% сопровождается субсидиями для социально уязвимых категорий.

Стратегическая цель правительства

Правительство рассматривает реформу коммунального сектора как приоритетную задачу:

Снижение изношенности инфраструктуры на 20% к 2029 году

Обновление инженерных сетей и оборудования

Обеспечение качественных коммунальных услуг для населения

Несмотря на рост тарифов, меры направлены на долгосрочное устойчивое развитие страны и улучшение уровня обслуживания.