20.08.2025, 09:15

Коммунальные «сюрпризы»: что обещает правительство казахстанцам

Новости Казахстана 0 401

В 2025 году в Казахстане наблюдается рекордный рост тарифов на коммунальные услуги. Казинформ проанализировал факторы, влияющие на повышение цен, социальные последствия для населения, а также мнения экспертов и международный опыт в этой сфере, сообщает Lada.kz. 

Фото: gkh.adm-nao.ru
Фото: gkh.adm-nao.ru

Причины роста тарифов

В последние месяцы коммунальные услуги в стране подорожали значительно. По данным Бюро национальной статистики, уровень инфляции в июне 2025 года достиг 11,8%, превысив показатель мая — 11,3%. Такое ускорение инфляции сильно сказывается на семейных бюджетах казахстанцев.

Наибольшее подорожание отмечено для холодного водоснабжения — стоимость услуги выросла на 96,1%, практически удвоившись. Также наблюдается существенное увеличение тарифов на другие услуги:

  • Отопление — на 19,2%

  • Газоснабжение — на 15,5%

  • Горячая вода — на 15,5%

  • Электроэнергия — на 11,3%

  • Содержание жилья — на 11,9%

Средние тарифы по стране на 2025 год составляют:

  • Холодная вода — 173 тенге за 1 куб. м

  • Водоотведение — 109 тенге за 1 куб. м

  • Отопление — 6150 тенге за 1 Гкал

  • Горячая вода — 475 тенге за куб. м

  • Электроэнергия — 2300–4000 тенге (в зависимости от объема потребления)

  • Природный газ — 34,5 тенге за куб. м

Комментарий Минэнерго

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан пояснил, что рост тарифов обусловлен совокупностью факторов:

  • Увеличением затрат на топливо, строительные материалы, ремонт и оплату труда

  • Длительным периодом замороженных тарифов, что снизило финансовую устойчивость коммунальных предприятий

  • Необходимостью модернизации энергетической инфраструктуры и предотвращения аварий

С 1 февраля 2025 года стоимость электроэнергии выросла на 2 тенге за кВт·ч, а с 1 августа — еще на 0,4 тенге. Эти меры направлены на обновление оборудования электростанций.

Мнения экспертов

Рыночная перспектива

Экономист Расул Рысмамбетов считает, что рост тарифов связан с рыночными механизмами и сокращением субсидий:

  • Освобождение тарифов позволяет привлекать инвестиции, которые идут на обновление инфраструктуры

  • Повышение зарплат сотрудников коммунального сектора отражается на стоимости услуг

Проблемы прошлых лет

Экономист Максат Халык отмечает, что резкий рост тарифов стал следствием десятилетнего отсутствия реформ:

  • Тарифы удерживались на низком уровне, что привело к износу инфраструктуры

  • Рост тарифов усиливает разрыв между доходами населения и стоимостью жизни

  • Для снижения нагрузки на население эксперт советует сосредоточиться на поддержке сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры и улучшении логистики

Прогнозы на 2026 год

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев заявил, что в 2026 году коммунальные тарифы могут вырасти в среднем на 20–30%.

Механизмы смягчения воздействия на население включают:

  • Субсидирование части ставки вознаграждения за счет бюджета

  • Привлечение инвестиций через банки второго уровня, нацхолдинг «Байтерек» и международные финансовые институты

  • Переговоры о бюджетных кредитах для модернизации энергетического и коммунального сектора

В 2025 году власти ограничили рост тарифов на уровне 15–20% (раньше планировалось 35–50%), а в четвертом квартале повышение не ожидается. Цель — снизить финансовую нагрузку на граждан и сдерживать инфляцию.

Выгодные способы оплаты коммунальных услуг

С ростом тарифов казахстанцы ищут способы сократить расходы. Обзор банковских программ показал:

  • ForteBank — 10% бонус при оплате через мобильное приложение

  • Банк ЦентрКредит — 1% кешбэка

  • Halyk Bank — 0,5% (зависит от акций и тарифов)

  • Bereke Bank — 1%, с возможностью увеличения при крупном остатке на депозите

  • Freedom Bank — от 1%, растет с остатком на счете, привязка к валюте

  • Bank RBK — 2% через программу SARQYT при остатке ≥ 75 000 тенге

Некоторые крупные банки бонусов не предоставляют.

Международное сравнение

Тарифы на коммунальные услуги различаются в зависимости от уровня экономического развития:

  • Европа (Германия, Дания, Швеция) — высокие тарифы, но высокая доходность населения и развитая инфраструктура

  • Азия и Африка — низкие тарифы, но часто низкое качество обслуживания и перебои с поставками

В Казахстане планируемое повышение тарифов на 15–30% сопровождается субсидиями для социально уязвимых категорий.

Стратегическая цель правительства

Правительство рассматривает реформу коммунального сектора как приоритетную задачу:

  • Снижение изношенности инфраструктуры на 20% к 2029 году

  • Обновление инженерных сетей и оборудования

  • Обеспечение качественных коммунальных услуг для населения

Несмотря на рост тарифов, меры направлены на долгосрочное устойчивое развитие страны и улучшение уровня обслуживания.

