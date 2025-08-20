Казахстан нашёл способ сэкономить 4 миллиарда: пациентов начали фотографировать

Борьба с приписками в системе здравоохранения уже принесла ощутимые результаты. По данным правительства, внедрение цифровых технологий позволило сократить расходы и предотвратить фиктивные медицинские услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С августа прошлого года в Казахстане работает система цифровой идентификации пациентов. При обращении за медицинской помощью граждан теперь фотографируют, чтобы исключить возможность фиктивных записей.
По официальным данным, количество необоснованных медицинских услуг снизилось на 6 процентов. В денежном выражении это около 4,7 миллиарда тенге, которые удалось сберечь государству.
Параллельно с этим были переведены в цифровой формат восемь наиболее востребованных медицинских справок. Среди них:
073/у — допуск к управлению транспортом;
075/у — медицинская справка;
052-2/у — паспорт здоровья ребёнка;
026/у — заключение врачебно-консультационной комиссии;
069/у — санаторно-курортная карта;
076/у — справка для получения разрешения на оружие;
038/у — документ о временной нетрудоспособности.
В правительстве заявили, что планируют полностью отказаться от бумажных больничных листов. Такой шаг уже снизил нагрузку на медицинский персонал почти на 40 процентов.
С сентября 2025 года в стране намерены внедрить систему «Ассистент врача» на базе искусственного интеллекта. Новая технология должна повысить точность диагностики и уменьшить количество врачебных ошибок.
В кабмине подчеркнули, что все изменения реализуются в рамках поручений Президента, озвученных в его Послании. Главная цель реформ — повышение качества и доступности медицинской помощи, а также увеличение продолжительности жизни граждан Казахстана.
