20.08.2025, 09:46

Казахстан нашёл способ сэкономить 4 миллиарда: пациентов начали фотографировать

Новости Казахстана 0 413

Борьба с приписками в системе здравоохранения уже принесла ощутимые результаты. По данным правительства, внедрение цифровых технологий позволило сократить расходы и предотвратить фиктивные медицинские услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: flashpress.kz
Фото: flashpress.kz

Экономия в 4 миллиарда тенге

С августа прошлого года в Казахстане работает система цифровой идентификации пациентов. При обращении за медицинской помощью граждан теперь фотографируют, чтобы исключить возможность фиктивных записей.
По официальным данным, количество необоснованных медицинских услуг снизилось на 6 процентов. В денежном выражении это около 4,7 миллиарда тенге, которые удалось сберечь государству.

Электронные справки вместо бумажных

Параллельно с этим были переведены в цифровой формат восемь наиболее востребованных медицинских справок. Среди них:

  • 073/у — допуск к управлению транспортом;

  • 075/у — медицинская справка;

  • 052-2/у — паспорт здоровья ребёнка;

  • 026/у — заключение врачебно-консультационной комиссии;

  • 069/у — санаторно-курортная карта;

  • 076/у — справка для получения разрешения на оружие;

  • 038/у — документ о временной нетрудоспособности.

В правительстве заявили, что планируют полностью отказаться от бумажных больничных листов. Такой шаг уже снизил нагрузку на медицинский персонал почти на 40 процентов.

Искусственный интеллект в помощь врачам

С сентября 2025 года в стране намерены внедрить систему «Ассистент врача» на базе искусственного интеллекта. Новая технология должна повысить точность диагностики и уменьшить количество врачебных ошибок.

Продолжение реформ в медицине

В кабмине подчеркнули, что все изменения реализуются в рамках поручений Президента, озвученных в его Послании. Главная цель реформ — повышение качества и доступности медицинской помощи, а также увеличение продолжительности жизни граждан Казахстана.

1
0
0
